Tercera B de nuestro balompié tuvo una llamativa goleada, donde un artillero se destapó con nueve anotaciones. Ojo con el codiciado regalo que recibió.

Luka Tudor es recordado por años en lo que una histórica jornada en el fútbol chileno. El ahora comentarista en La Metro FM despachó siete goles goles en el U Católica vs Deportes Antofagasta, el 21 de noviembre de 1993.

Esos tantos en el 8-3 le valieron un récord que por años lo tuvo en el top de nuestro balompié, pero que llegó a su fin el pasado fin de semana. Es que en la Tercera B, otra goleada instaló a un nuevo artillero en el top de tantos en un solo duelo.

En duelo válido por la fecha 25 del torneo que equivale a la quinta división del fútbol chileno, Laja Histórico derrotó 15-0 como visita a Deportes Hualpén. Este último, hace rato firmó su adiós como colista.

Goleador recibe un chocolate de premio por su récord

Francisco Díaz anotó ocho tantos en el Laja Histórico y superó los siete de Luka Tudor en un mismo partido del fútbol chileno. Si bien los tantos del “9” apodado Pantera fueron en Tercera B, el club lo destacó como nuevo dueño del récord y de un chocolate de premio.

A la derecha, el dueño del nuevo récord / Foto: Laja Histórico.

“Pantera superó el registro en el fútbol chileno que tenía Luka Tudor, que en el marco de la Primera División 1993 le marcó 7 goles a Antofagasta, jugando por Universidad Católica”, destacó el elenco sureño.

Además, el dueño del codiciado Sahne-Nuss superó otro importante registro en el fútbol amateur. Tal como informó el elenco de Laja histórico, Díaz se instaló en el top de todas las categorías.

“En la misma Tercera División superó a otro que marcó 7 goles: Nicolás ‘Astroboy’ Barrera había anotado dicha cantidad en 2018 a Unión Casablanca”, destacó su club.