El ex goleador cruzado festinó contando un encuentro con el mandatario, donde tuvo que presentarse para que supiera quién era.

Luka Tudor siempre da que hablar en materia de desclasificar historias. El ex goleador de U Católica sacó a colación una anécdota en relación a su sitial de símbolo cruzado, con el Presidente de la República.

Recordando un encuentro con José Antonio Kast, el panelista de Marca Personal interrumpió un debate sobre el mandatario. Mientras surgió la pregunta de si el Presidente es hincha de la UC, el ex ariete metió la cuchara.

“¿Les conté que me invitaron a la ley de la promulgación? Estábamos en primera fila, (Kast) saludó a alguien de la ANFA, los conocía y me va a saludar a mí y uno cacha cuando el otro no te cacha”, partió contando.

Así fue el saludo entre Luka Tudor y el Presidente Kast

Luka Tudor siguió desclasificando el momento en que el Presidente Kast no lo reconoció, pese a ser un declarado hincha de U Católica. Siempre en tono de humor, el ex delantero festinó con el encuentro.

El ex delantero cruzado contó una desconocida anécdota sobre el Presidente.

“Le dije: ‘Señor Presidente, Luka Tudor, ex jugador’… ‘Ah, ahora me acuerdo'”, le respondió el líder republicano, tal como relató el panelista de Radio La Metro. Pese a la desconocida que le hicieron, el ex U Católica se lo tomó bien.

Para Luka Tudor, que el Presidente de la República no lo reconociera, “está bien, no tiene por qué cachar. Es simpático”. La UC ha marcado la pauta en cuanto a los últimos presidentes de la República, más allá de que Kast no es habitual en los estadios.

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Previo a su mandato, Gabriel Boric sí fue visto en los recintos deportivos apoyando a los cruzados. Previo a eso, Sebastián Piñera también fue otro mandatario hincha de la franja, pese a tener participación en acciones de Colo Colo.