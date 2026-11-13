O’Higgins afronta una nueva final en el fútbol chileno, cuando este sábado 14 de noviembre enfrente a Coquimbo Unido. La definición de Copa de la Liga se jugará a las 18.30 horas, en el Estadio Santa Laura.
Y uno que sabe de finales en O’Higgins es Ramón Fernández. El ahora hombre de TNT Sports disputó la definición del Apertura 2012 ante U de Chile, donde polémicos cobros de Enrique Osses mandaron todo a penales y privaron al Capo de su primer título.
“Lo veo bien a O’Higgins, porque por más que en el torneo no viene bien, es un equipo que siempre que le tocó partidos complicados compitió bien. Se nota que tiene una idea de juego y creen en el entrenador”, dice Ramón, a RedGol.
O’Higgins se agranda en instancias decisivas
Según el análisis de Ramón Fernández, por más que los últimos resultados no han acompañado a O’Higgins, a la hora de jugar una final es otra cosa. El hombre que tuvo tres pasos por los celestes apuesta todo por el equipo de Lucas Bovaglio.
“Obviamente que le sirvió jugar y competir contra equipos como Boca (Copa Sudamericana) y haber jugado la Libertadores también contra equipos importantes. Suma experiencia y se lo vio bien disputando de igual a igual contra cualquier”, recalca.
Para Ramón, su corazón es celeste totalmente y llama a pensar en positivo. Según el recordado “10”, “en un primer momento sintió las dos ausencias el equipo de Bovaglio, pero después se acomodó el equipo y siguió compitiendo”.
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“Llegaron buenos jugadores y se acomodaron rápido. Por eso uno relcalca la idea de juego del entrenador, que se sigue manteniendo y los jugadores creen. Yo en lo personal le tengo mucha fe a O’Higgins para esta final”, cerró.