Cristián Caamaño, periodista con ojos en el CDA, tiró la bombita este jueves por la mañana. Se acaba la teleserie y van con todo por el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores.

Charles Aránguiz ha desatado una verdadera teleserie en U de Chile, en torno a su continuidad. Si bien tiene una renovación automática, los últimos cambios y polémicas a nivel administrativo tenían en jaque su firma para el 2027.

“Es un ídolo del club para los que somos fanáticos y su nombre emociona. Charles se tomará el tiempo y quiere llegar a final de año para ver lo que hará”, dijo ayer Eduardo Álamos, el nuevo Presidente de Azul Azul.

Sin embargo, uno que tiene ojos en el CDA salió al paso y confirmó la noticia que esperaban todos los hinchas de la U. Cristián Caamaño informó que el Príncipe seguirá vistiendo de azul el 2027.

Decisión tomada sobre Charles Aránguiz

Durante su espacio en Agricultura Deportes, el periodista Cristián Caamaño avisó que ayer se resolvió todo por el caso Charles Aránguiz. A sus 37 años, el emblema azul jugará una temporada más en U de Chile.

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“A mí me dicen, pongo en juego mi cabellera, me tiño rubio… Charles Aránguiz va a renovar sí o sí, hablen lo que quieran, va a renovar. Se queda, me dijeron ayer”, dijo el comunicador.

El Príncipe ha sido titular la gran parte del año en el equipo de Fernando Gago. En lo que respecta a la Liga de Primera, jugó 20 partidos, anotando un gol y brindando una asistencia.

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Ahora la meta es clasificar al Chile 2 de Copa Libertadores, con pase directo a la fase grupal del torneo 2027. La U le lleva dos puntos a U Católica en ese objetivo, a falta de tres fechas para terminar el torneo.