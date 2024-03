Claudio Bravo quema sus últimos cartuchos en el viejo continente. El portero cumple 41 años el próximo mes de abril y su futuro genera incertidumbre.

El Bicampeón de América ha vuelto a ser considerado por Ricardo Gareca y peleará con Brayan Cortés el puesto de titular en el arco de la Roja. Por lo que su participación en la Copa América en Estados Unidos ya se da por asegurada.

El tema es que su vínculo finaliza a mitad del 2024, y pese a los ofrecimientos tanto del Real Betis como para seguir su carrera como preparador de arqueros, todo indica que no seguirá en Europa. Por lo que una vez más asoma la opción de retornar a Chile y cerrar su carrera en Colo Colo.

El tema es que desde el Cacique nadie se ha contactado en el portero. Incluso se vuelve a revivir el posible conflicto que tendría con Arturo Vidal y que los tendría distantes en la Roja. Sin embargo, Julio Rodríguez desmintió dicha teoría en conversación con Redgol.

“Los líderes tienen que conversar y ponerse de acuerdo. Pedir disculpas si es necesario, y seguir por el bien del club y también de la selección. Es gente adulta, que tienen muy buen sentido de la cooperación y del liderazgo”, expresó el formador de porteros.

Sin embargo, Rodríguez no se quedó solo en eso y apuntó al plantel que tienen los albos y las variantes bajo los tres palos. Lo que complicaría la llegada de Bravo y que, hasta el momento, lo tienen más cerca de San Carlos de Apoquindo para cerrar su carrera en la UC.

“Una opción podría ser si Cortés se va a mitad de año. Pero a mí me da la impresión que no necesitan un refuerzo en esa posición. No hay mucho que decir en ese caso. No creo que sea una opción en Colo Colo”, sentenció.

Colo Colo o nada

Ahora más majadero aún es Gustavo De Luca, quien apuntó a que el nacido en Viluco debe volver sí o sí al Monumental.

“Yo creo que es difícil que Claudio Bravo juegue en otro equipo que no sea Colo Colo. Su deseo debe ser volver, por todo lo que hizo en el club”, expresó a Redgol.

¿Y el conflicto con el Rey Arturo? Para el uruguayo esto se puede arreglar y hasta puso un reconocido caso en Boca Juniors como ejemplo. “Lo mejor sería que los dos estén juntos. Sería un golazo. En Argentina se hizo conocido el caso de Palermo y Riquelme que se llevaban mal fuera de la cancha, pero dentro marcaban diferencias”, cerró.