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Formador de Claudio Bravo explica las claves del debut de Vozinha: “Va a mover la aguja”

El portero de Cabo Verde sumará sus primeros minutos en Colo Colo este miércoles por Copa Chile.

Por Felipe Pavez Farías

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Vozinha debutará este miércoles por Copa Chile
© Colo ColoVozinha debutará este miércoles por Copa Chile

Colo Colo ganó el Superclásico ante la U y ahora da vuelta la página. Este miércoles ya vuelve a jugar y lo hace por la Copa Chile para asegurar su pasaje a octavos de final. 

Pero el encuentro ante Unión Española suma un nuevo condimento: será el debut de Vozinha. El portero de Cabo Verde finalmente tendrá su oportunidad bajo los tres palos para demostrar que está para pelear por el puesto de titular con Gabriel Maureira. 

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Anhelado debut por Josimar José Évora Dias, y que fue abordado por un especialista en el puesto. Es así como Redgol conversó con Julio Rodríguez, quien fuese formador de Claudio Bravo en Colo Colo, sobre el escenario que vivirá el mejor portero del Mundial 2026.

Las expectativas son altas por lo que pueda hacer. El hombre está en buena condición y debería ser un buen aporte para el fútbol chileno”, recalcó de entrada. 

Incluso abordó que este partido significara una nueva vitrina para el Cacique por lo que representa Vozinha. 

Vozinha debutará este miércoles por Copa Chile en el Estadio Nacional. Foto: Photosport

Vozinha debutará este miércoles por Copa Chile en el Estadio Nacional. Foto: Photosport

Va a mover la aguja internacionalmente. Lo están siguiendo de todo el mundo. Él está consciente de eso y está capacitado para mostrar sus cualidades”, agregó Rodríguez con Redgol. 

Vozinha debuta en Colo Colo por Copa Chile: “Arquero de categoría”

Ahora sobre lo que pueda ocurrir dentro de la cancha, Julio Rodríguez fue certero sobre la situación que enfrentará Vozinha. En especial porque su adaptación ya se evidenció en el Superclásico donde sumó su primera citación. 

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Está comprobado que es un arquero de categoría. Es inteligente y se va a adaptar luego al sistema de Colo Colo. Ya vivió el Superclásico y ha enfrentado a selecciones poderosas”, indicó Rodríguez. 

En el Mundial fue el mejor arquero, por lo que no debería tener problemas con equipos nacionales”, agregó confiado por lo que podrá realizar este miércoles. 

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