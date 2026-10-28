En Cobreloa quedaron con la primera opción de conseguir el título que les permita el ascenso tras dos años en la B.

En Cobreloa miraron muy atentos lo que sucedía con el escritoriazo que hubo en Primera B, en el que el Tribunal de Disciplina decidió desafiliar a San Marcos de Arica.

Esto provocó que los resultados deportivos en cancha se cambiaran, lo que alteró la tabla y dejó primero al elenco loíno con 57 puntos. San Luis y Wanderers quedan con 54, pero los canarios terminaban justamente con Arica el torneo y se le deberán sumar 3 unidades.

De esta forma pilla a Cobreloa, que debe terminar en Calama contra Puerto Montt. Un escenario ideal para poder dar la vuelta olímpica en el Zorros del Desierto.

Cobreloa queda muy cerca de subir a Primera

Los 3 escenarios para que Cobreloa sea campeón

El elenco que dirige Mario Salas tiene una chance inmejorable de ser campeón y tiene tres posibilidades para eso. El aire a Primera se siente en la región de Antofagasta.

Ante los salmoneros, este sábado a las 17.30 horas, tiene la posibilidad de empatar o ganar para ascender luego de dos años en la B.

ver también San Luis saca la voz luego del terremoto en Primera B: “Seguimos enfocados en traernos los puntos”

Incluso perdiendo tiene una última chance, que sería jugar una final en caso de igualdad de puntajes en la cima de la tabla.

Esto incluso si se produce un triple empate en la punta, porque su diferencia de gol es mejor que la de San Luis y de Wanderers. La mesa está servida para gritar dale campeón.