El periodo más exitoso de la selección chilena contó con varios jugadores de buen nivel que aportaron a la generación dorada. Uno de ellos hoy disfruta con una esculea de fútbol, desde la cual hace un repaso por su carrera.

Entre 2007 y 2016 La Roja vivió lindos momentos, en los cuales se disputaron dos Copa del Mundo y se ganaron dos Copa América. Los jugadores que pasaron en ese ciclo por la selección fueron claves y hoy miran con nostalgia todo lo logrado.

El presente de una de las promesas de La Roja

Hans Martínez fue una de las grandes figuras de La Roja Sub 20 en la Copa del Mundo de Canadá 2007. Gracias a esto, saltó a la selección adulta y se transformó en un habitual con Marcelo Bielsa. Incluso, jugó en el histórico triunfo ante Argentina por las Eliminatorias en 2008.

Hans Martínez jugó entre 2007 y 2013 en U. Católica. Imagen: Photosport

El central formado en Universidad Católica hoy ya está retirado y con la madurez que le da el paso del tiempo, hace una reflexión sobre lo que fue su carrera, donde incluso hace un mea culpa por no haberse manejado de buena manera económicamente.

“Gané buenas lucas, pero me jodieron bastante. Lamentablemente sufrí por gente muy cercana y eso me trajo hartas consecuencias. Así que a los jóvenes les digo que hay que asesorarse bien no más. Ahora ganan mucho más y por eso es importante que les enseñen bien de economía a los niños”, explicó Martínez a RedGol.

Ahora con 38 años, el ex central está dedicado a las escuelas de fútbol en Las Vizcachas y en Calera de Tango. Quien obtuvo medalla de bronce cuenta con una academia para adultos y menores donde intenta traspasar toda su experiencia.

“A mí me importa que los niños trabajen de buena forma. Eso es lo principal, lo que no pude tener yo cuando pequeño, las falecias que hubo, intentar transmitirselas a los que van encaminados para ser futbolistas“, indicó con orgullo.

Martínez debutó en U. Católica, fue campeón y saltó al Almería de España. En Europa no logró continuidad y volvió a Chile, donde jugó en O’Higgins, Audax Italiano, U. de Concepción y Lautaro de Buin, donde se retiró. Se siente afortunado de jugar con Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel entre otros.

“Me siento feliz de haber compartido camarín y cancha con ese nivel de jugadores. Es impresionante la calidad que tenían, lo buenos que eran técnicamente. Eran jugadores de nivel internacional y haberle ganado dos Copa América a Argentina no cualquiera lo hace“, señaló Martínez. A la hora de elegir al mejor de la generación dorada no dudó.

“Matías Fernández, lejos. Extraordinario. La calidad técnica que tenía. Yo lo conocí a los 15 años en una selección Sub 17. De hecho hubo un partido que jugamos contra la Sub 20 y Jorge Valdivia jugó para nosotros porque venía de una lesión. Les ganamos 4-0. Ahí te das cuenta los jugadores que eran”, cerró Martínez.