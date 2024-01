El 2007 ilusionó a medio país junto con la selección sub 20 de Chile. Hans Martínez fue parte del elenco que salió tercero en el Mundial de Canadá, pero su carrera adulta no estuvo acorde con ese logro.

El maipucino jugó hasta 2013 en Universidad Católica, para irse media temporada al Almería y volver al fútbol nacional, para pasar por O’Higgins, Audax Italiano, Universidad de Concepción y, finalmente, retirarse el 2021, en medio de la pandemia y sin mucha bulla en Lautaro de Buin.

Si en ese momento Hans Martínez lamentó retirarse de esa manera, lo que le pasó recientemente es aún más terrible, pues el ex UC sufrió una fuerte encerrona cuando estaba junto con su familia.

El formado en la Universidad Católica se desahogó en redes sociales y explicó cómo le sucedió el robo, mientras estaba con sus hijos.

“No se lo doy a nadie”

“¡Y me tocó! Anoche me hicieron una encerrona, me robaron el auto, teléfonos y más… La impotencia más grande es ver cómo le apuntaban con pistolas a mis hijos, ocho pendejos de mierda, todos armados”, se lamentó el ex futbolista.

“No se lo doy a nadie”, añadió el ex UC, claramente afectado por la situación, no tanto por la pérdida material como por la situación que tuvieron que vivir sus retoños.

“Estamos bien, gracias a Dios no nos hicieron nada, pero la sensación de no tener tranquilidad en ninguna parte es detestable”, analizó Hans Martínez, quien pidió que la comunicación con él no se realizara por teléfono, sino por redes sociales.

El jugador tuvo problemas legales con su contrato en Lautaro de Buin, por lo que decidió retirarse del fútbol. En su momento, el ex defensor detalló a Redgol que mira con nostalgia el cierre de su carrera y que no fue de la forma que siempre lo soñó.

