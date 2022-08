Johnny Herrera vivió un complicado momento en Viña del Mar pues sufrió un robo violento de su vehículo cuando regresaba a su casa luego de un matrimonio. Un grupo de antisociales lo interceptó para quitarle su auto y lo hicieron de una manera muy intimidante hacia el exfutbolista.

Según dio a conocer la cuenta de Twitter, Sitio del Suceso, el exportero de la Universidad de Chile fue víctima de una encerrona. "Delincuentes intimidaron a la víctima con armas de fuego en Av. Jorge Montt. Se trata del automóvil Porsche Cayenne Coupe, color azul, que los antisociales se llevaron en dirección a Reñaca", indicaron.

Tras lo sucedido, el ahora comentarista televisivo se dirigió a una comisaría de Carabineros de Chile donde dio detalles a la policía y a los medios de comunicación de lo ocurrido. "Fue una encerrona, se me cruzó un auto con gallos con pistola. Se bajaron dos y eran como cuatro. Me venían siguiendo y me di cuenta", sentenció.

El bicampeón de América siguió contando cómo fueron los hechos. "Me quitaron el auto, me apuntaron. Decían 'pégale un balazo', pero creo que era más para meter miedo. No dispararon, gracias a Dios no pasó nada más. Y por suerte no iba con mi hijo, el resto es sólo material", puntualizó.

Ahora, la situación de Herrera con este robo está siendo investigada por las autoridades que intentarán dar con los responsables de esta violenta encerrona que sufrió el futbolista ahora retirado.