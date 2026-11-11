El volante chileno podría saltar desde el Flamengo hasta el fútbol argentino, aunque lo separa una millonaria cláusula de salida.

Se acerca el final de temporada en el fútbol y los equipos comienzan a planificar para 2027, donde el tema del mercado de fichajes ya tiene a un chileno como protagonista en Argentina.

Todo, porque aseguran que Erick Pulgar podría dejar el Flamengo de Brasil, para saltar a River Plate, lo que lo catalogan como un fichaje bombástico para el próximo año.

El gran tema en esta negociación sería el piso que tiene puesto Flamengo por el chileno, que va en los 10 millones de dólares para dejarlo partir a cualquier equipo.

Pulgar se consagró en la zona de volantes del Flamengo.

ver también Flamengo pone a Erick Pulgar cláusula de salida por US$10 millones de dólares

¿Erick Pulgar por el camino del Matador Salas?

Fue el medio DSports de Argentina quienes pusieron a Erick Pulgar en el radar como fichaje en River Plate, de manera que podría estar viviendo sus últimos partidos en Flamengo.

En ese sentido, aseguran que es parte de una lista de posibles contrataciones, donde también aparecen nombres como el de Guido Rodríguez y Santiago Longo, lo que lo pone en disputa.

Eso sí, la gran amenaza está en que el Flamengo acaba de renovar al chileno para sus filas hasta el 2029, donde se puso un piso de negociación en una suma de 10 millones de dolares.

Una situación que pone en jaque al cuadro millonario, pero que deberá ser creativo si es que el interés de sumarlo a sus filas es real, pensando en los grandes objetivos para 2027.