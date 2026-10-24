La Roja Femenina Sub 17 afronta un partido clave ante España en el Mundial de Marruecos 2026.

La selección chilena femenina Sub 17 se prepara para una verdadera final en el Mundial de Marruecos 2026. Tras empatar ante Australia y caer por 3-1 frente a México, La Roja buscará su opción de avanzar a los octavos de final con España en la última jornada del Grupo F.

El encuentro será clave para Chile, que llega con un punto y necesita conseguir un resultado que le permita seguir en carrera. Sin embargo, el desafío no será fácil: el conjunto español suma seis unidades y lidera el grupo tras ganar los dos primeros partidos.

La Roja necesita un resultado que mantenga vivas sus opciones de clasificar.

¿A qué hora juega Chile vs. España y dónde ver EN VIVO?

Chile y España se enfrentan este domingo 25 de octubre, desde las 12:00 horas de Chile , por la última fecha de la fase de grupos en el Mundial Femenino Sub 17 de Marruecos 2026.

El compromiso de La Roja se podrá ver EN VIVO por televisión a través de DSports 2 (612 y 1612). La transmisión estará disponible mediante las plataformas de streaming DGO, Paramount+, A mazon Prime Video y DAZN.

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Ahora, La Roja deberá concentrarse en el duelo ante las españolas y a lo que ocurra entre México y Australia, pues la definición de los clasificados dependerá de los resultados de la última fecha y de los criterios de desempate.

En resumen…