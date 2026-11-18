El traumatólogo Felipe Cichero contó cómo llevaron a cabo los primeros auxilios al ídolo de Cobreloa. "No recuperó la conciencia durante el traslado en ambulancia, pero sí recuperó el pulso y respirar por sus propios medios", indicó.

Ya pasaron poco más de 72 horas desde que Mario Soto, ex defensor e ídolo de Cobreloa y Unión Española está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Luis Tisné de Peñalolén, y su estado sigue siendo delicado tras sufrir un infarto este domingo.

Un testigo directo del momento en que el mundialista en España 1982 sufrió este percance fue Felipe Cichero, de profesión traumatólogo y quien lo atendió de urgencia en uno de los camarines del complejo de la Liga Independiente de Fútbol, en Quilín.

En diálogo con Las Últimas Noticias, explicó que “comenzaron a sonar las alarmas y me fui al camarín de al lado. Cuando llegué ya se lo estaban llevando en la camilla y se veía que estaba más o menos mal. Había terminado hace poco de jugar en su equipo ‘Cracks’, en la categoría Súper Diamante y se sintió mal. Le faltaba el aire, se empezó a marear y ahí llamaron la ambulancia“.

En esa línea, el paramédico cuenta que “me subí también a la ambulancia y con otra doctora empezamos las maniobras de reanimación. Comprobamos que no tenía pulso. Lo bueno es que en la Liga también tienen un desfibrilador externo automático (DEA), así que lo ocupamos y nos fuimos rápidamente hasta el hospital y en el camino lo íbamos reanimando”.

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Paramédico cuenta reanimación a Mario Soto

Cichero añadió en su relato que “no recuperó la conciencia durante el traslado en ambulancia, pero sí recuperó el pulso y pudo respirar por sus propios medios. Alcanzamos a darle dos descargas eléctricas con el desfibrilador externo automático y logró salir del paro mientras íbamos en la ambulancia“.

“La ambulancia se fue muy rápido. Deben haber sido entre siete y 10 minutos. Y estuvimos todo ese tiempo reanimándolo. Llegamos a la urgencia, lo bajamos rápidamente y ahí lo recibieron en la sala de reanimación. En ese momento todavía iba equipado de futbolista. De hecho, en la ambulancia le abrieron la camiseta con una tijera”, finalizó el hombre que atendió a Mario Soto.

Recordemos que la hija del ex futbolista, Ester Soto, reveló en diálogo con RedGol que “él tuvo tres paros cardíacos, en palabras de la doctora, estuvo muerto tres veces. Esto desarrolló un infarto que la parte posterior del corazón no está funcionando, no está recibiendo”.

En síntesis