Durante esta jornada se anunció que Jean Beausejour Coliqueo deicidió colgar los botines para siempre sus botines. Por lo que se terminá el legado de un histórico de la selección chilena y balompié nacional.

El lateral izquierdo de 37 años deja en su enorme palmarés ser bicampeón de Copa América con La Roja y uno de los grandes jugadores la Generación Dorada del fútbol chileno. Ahora tras conseguir el ascenso a la Primera División con la camiseta de Coquimbo Unido decide poner fin a su carrera.

Además, tiene una notable marcar con el combinado nacional, ya que convirtió goles en dos Copas del Mundo consecutivas: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Es por eso, que está el debate por saber si el formado en Universidad Católica y con pasos por Universidad de Concepción, Servette, Gremio, Cobreloa, O'Higgins, América, Birmingham City, Wigan, Colo Colo, Universidad de Chile y el cuadro Pirata, es el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos.

Rodrigo Pérez, uno de los históricos de Cobreola y la selección, catalogado como uno de los mejores en el puesto, no tiene dudas en definir al bicampeón de América como el número uno. "Por supuesto que sí. Por los logros que alcanzó con la Generación Dorada, merece ser el mejor. No hay problema con eso, he llegado a la conclusión que todos son mejores que yo", lanzó sin pelos en la lengua.

Otro que también opina igual, es Hugo Droguett, quien jugó por años en aquella plaza y al igual que Beausejour tuvo que adaptar su posición. "Lógico que es el mejor, por lejos. Gracias a todo lo que consiguió. El también empezó como puntero y ambos terminamos como lateral, pero lejos es el más completo", afirma el ex jugador de Deportes Temuco.

Al igual que el resto, Enzo Escobar, que fue ex seleccionado chileno, disputó eliminatorias y es uno de los pocos jugadores criollos en jugar tres finales distintas de Copa Libertadores alaba la carrera. "En la Generación Dorada ha hecho las cosas bastante bien, se ha ganado con creces estar dentro de los mejores. Pero también hay muchos, como Puebla, Hormazábal, hay varios y muchos se sienten. Sin quitarle mérito, es un tremendo jugador. Está dentro del podio, por lo que hizo con la selección y las cosas que ganó", expresa.

En ese sentido, Héctor Puebla, considerado uno de los más grandes ídolos del cuadro Loíno y voz más que autorizada en la posición, comparte las palabras de Escobar, sólo que ubica a Beausejour Coliqueo como el más grande de todos. "Sin duda, los números hablan por sí solo. Seguramente que debe ser y es el lateral o volante por izquierda que más le entregó al fútbol chileno", confiesa.

Junto con eso, "El Ligua" destaca la polifuncionalidad de Bose. "El se tuvo que ir adecuando, porque tampoco fue lateral izquierdo desde un principio, sino que la necesidad de la selección lo llevó a tomar ese puesto. Lo hizo muy bien, obviamente es el número uno de Chile, por todo lo que jugó y logró", sentencia.