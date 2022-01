Hugo Droguett no se fía de la altura para el duelo de La Roja ante Argentina en el Zorros del Desierto: "No creo que saque beneficios jugar en Calama"

Este jueves la selección chilena enfrenta un crucial duelo ante Argentina en el estadio Zorros del Desierto en Calama por una nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Hugo Droguett, quien actualmente se encuentra sin club tras su paso por Deportes Temuco la pasada temporada, es voz autorizada para opinar sobre la Roja. Puesto que fue parte de varias nóminas en la era de Marcelo Bielsa.

En ese contexto, el volante de 39 años que disputó algunos encuentros en las eliminatorias para Sudáfrica 2010, dialogó con el programa De Fútbol se Habla Así de DIRECTV Sports sobre el esperado partido de Chile ante la Albiceleste.

"No creo que Chile saque beneficios de jugar en Calama, especialmente porque se jugará de noche. Hoy el futbolista está preparado para jugar en cualquier escenario. Me parece que Argentina sin Messi será un equipo muy peligroso", lanzó el zurdo mediocampista que no se fía de la altura.

De paso, aprovechó para recordar el histórico triunfo de la Roja por la cuenta mínima contra los trasandinos en el Estadio Nacional el 2008. "Pude haber convertido el 2-0, le pegué con el alma, pero Díaz la sacó con su pelada, no sé cómo lo hizo, era imposible", complementó.

Finalmente, Hugo Droguett quien pasó por el Equipo de Todos entre 2006 y 2008, confiesa: "Vestir la camiseta de la selección fue lo mejor de mi carrera".