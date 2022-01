El experimentado volante fue avisado de que no se renovará su contrato con el Pije y en conversación con RedGol reconoció que si no llegan ofertas para seguir su carrera colgará lo botines, confesando que "ya me han motivado algunas personas para que los acompañe en sus cuerpos técnicos".

Después de dos años y medio Hugo Droguett no continuará en su segundo periodo en Deportes Temuco, ya que después de haber iniciado su carrera en el club en 2002 salió a recorrer Chile y el mundo para regresar a la Región de la Araucanía en 2019, donde ahora fue comunicado de que no cuentan con él para la próxima temporada.

Tras 54 partidos, 9 goles y 6 asistencias, el formado en Universidad Católica tendrá que buscar equipo a los 39 años, lo que claramente se pone cuesta arriba, pero en conversación con RedGol contó detalles de su salida y si tomará o no la decisión de colgar los botines si no llegan ofertas.

El experimentado volante confesó sobre su continuidad en el Pije que "lamentablemente no hubo ningún tipo de conversación. Solamente el gerente técnico, que es Luis Landeros, me informó que el club no contaba conmigo y me dieron las gracias y hasta ahí era”.

“Me voy tranquilo, creo que en los dos años y medio que estuve entregué lo mejor de mí, algunas veces muy bien, otras regular y otras mal, pero no juego solo. Estuve en dos finales y en un cuarto de final de liguilla", señaló antes de disparar.

Esto porque complementó que "obviamente como es el fútbol creo que a mi me castigaron un poco más de la cuenta porque no pude conseguir el objetivo que era subir a Primera, pero creo que no me puedo reprochar nada”.

Por eso, al ser consultado sobre qué hará con su carrera confesó que “mi mentalidad siempre ha sido seguir por un año más, me he sentido bien y físicamente siento que puedo dar un poquito más. No esperaba irme de Temuco, pero ahora estoy esperando alguna opción".

Eso sí, advierte que "lamentablemente por ahora no tengo nada, pero bueno, me he estado preparando para cuando suene el teléfono estar listo para el desafío que pueda tocar, sino ir viendo con el tiempo y si no aparece nada tomar otra decisión”, anticipó sobre un posible retiro.

Tras la pregunta de si esa decisión significa colgar los botines o esperar un poco, confesó dubitativo que “lo tendría que ver, porque todavía hay tiempo, los clubes recién están entrenando, así que en ese sentido hay tiempo. Pero si finalmente no llega nada habrá que verlo”.

El retiro se acerca y hay opciones de verlo dirigiendo

Gran sorpresa causó recientemente la decisión de Carlos Carmona de dejar de ser parte de Coquimbo Unido, que regresó a Primera División, para retirarse de la actividad producto de una rebelde lesión en su cadera, ante lo cual Droguett quiso "enviarle un abrazo gigante a él y desearle lo mejor en lo que se viene ahora, y a todos nos llegará su momento”.

Y es que con el retiro de Carmona, Hugo reconoce que queda poco de una buena generación de jugadores, de quienes explica que “por ahora los que se han llevado más las pantallas les queda mucho carrete, yo tengo 39 años y cuando veo que se van retirando jugadores uno se cuestiona si es el momento de tomar esa decisión muy difícil".

Por eso, al ser consultado sobre si está listo o no para tomar dicha determinación, filosofó que “yo creo que sí. A nivel mundial cuando se van retirando los jugadores, y te toca, todos coincidimos en que no es fácil tomar la decisión", detalló.

Eso sí, advierte que "pero yo también siempre he dicho ‘hasta el momento que me toque, yo quiero tomar la determinación’, y en este momento siento que no es mi turno, claro, si no llega alguna oportunidad de seguir jugando al final es una decisión forzada, y ahí uno no tiene nada que hacer”.

Para finalizar, se refirió a las opciones que tendrá una vez que deje de ser jugador, aunque anticipa que tiene que pensar la opción de llegar a las bancas. “Yo le he entregado todo mi esfuerzo al fútbol, bien o mal, seguramente me puedo arrepentir de no haber ganado tiempo en algunas situaciones", advirtió.

Y confiesa que "me han motivado algunas personas para que los acompañe en sus cuerpos técnicos y si en algún momento siento que lo puedo hacer y puedo ayudar seguramente tomaré esa decisión de estudiar y ser técnico”.