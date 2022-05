Dos históricos ex seleccionados nacionales, Héctor Puebla y Jaime Vera, hablaron con RedGol sobre la posibilidad de que Chile saque un boleto milagroso al Mundial de Qatar 2022 y reconocieron que no les gusta mucho la idea ya que "hay que ganárselo en la cancha".

Históricos de la selección chilena ven con recelo la opción de ir al Mundial de Qatar: "No estamos preparados"

La intro de la popular canción "Chileno de Corazón" de Mala Junta suena cada vez con más fuerza en la cabeza de los hinchas de la selección chilena después de que la ilusión de clasificar al Mundial de Qatar 2022 se encendiera nuevamente este jueves 5 de mayo, una opción que encanta a algunos y que genera todo lo contrario en otros.

Y ese último caso es justamente lo que ocurre con dos históricos exjugadores de La Roja como son Héctor Puebla y Jaime Vera, quienes dialogaron con RedGol acerca de que el polémico caso de Byron Castillo le permita a Chile ir a la cita planetaria de la FIFA y dejaron claro que, aunque hay que seguir el reglamento, no les parece.

Así, el "Ligua" explica de entrada que "si existe la posibilidad ya que los ecuatorianos no hicieron las cosas bien y eso está en el reglamento hay que acatarlo", pero pese a eso se toma un minuto para reflexionar: "Ahora, ¿estamos preparados para ir al Mundial? No creo que estemos preparados".

Sin embargo, tras eso el histórico Siete Pulmones resalta que en caso de clasificar “sería entrar por la ventana, y en el fútbol se maneja mucho eso".

"No es la idea que me gusta a mí, pero si en el reglamento está eso hay que acatarlo nada más. Yo creo que hay que pelearla hasta las últimas consecuencias. Ahora, hablemos en la parte futbolística, yo creo que si llegáramos a ir, que lo veo muy difícil, no estamos preparados”, complementó el legendario polifuncional exjugador de Cobreloa.

Tras eso, el "Pillo" también destaca de manera crítica que “se la están jugando por esos cinco puntos, pero yo creo que hay que ganárselo en la cancha. Lo otro es una circunstancia de la situación, pero eso no tapa todos los errores que se han cometido”.

Para concluir, el mediocampista formado en Colo Colo no deja pasar la oportunidad para resaltar que “en la ANFP no han hecho las cosas bien, entonces deberían dejar tranquilas las aguas y pensar en el futuro".

Concluye explicando que "hay pensar en los proyectos deportivos más que estar peleando por una cosa que se perdió en la cancha, yo lo digo como deportista, porque los dirigentes piensan otra cosa”.