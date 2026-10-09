Gualberto Jara atendió el llamado de RedGol y se refirió a los dichos de Peter Dragicevic que generaron mucho resquemor, además de abordar la decisión técnica de Fernando Ortiz en torno al cuidado de la portería.

Mientras Colo Colo afina detalles para visitar a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, hubo dos temas que tomaron ribetes de polémicas durante la semana. Uno de ellos fue responsabilidad de un otrora presidente que tuvo la institución.

Las referencias son para Peter Dragicevic, quien manifestó sin tapujos que el Cacique no está ni cerca de poder competir fuerte en la Copa Libertadores 2027, certamen para el que tiene prácticamente asegurada la participación. En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para hablar con Gualberto Jara.

El ex entrenador, quien también fue ayudante técnico en la época de Gustavo Benítez, fue sincero para analizar la frase de Dragicevic. “Hay mucho de cierto en esa declaración. Indudablemente que a nivel internacional no estamos rindiendo en clubes ni mucho menos en la selección”, expuso Jara.

Gualberto Jara estuvo de acuerdo con Dragicevic, quien no dijo ningún disparate. (Felipe Zanca/Photosport).

“La competencia internacional no nos tiene bien posicionados. Y Colo Colo es el máximo representante del fútbol chileno, últimamente le ha costado mucho pasar la primera ronda”, dijo a Paulo Flores el paraguayo, quien lleva radicado en Chile varios años.

Eso sí, los albos pasaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores en 2024 cuando eran dirigidos por Jorge Almirón. Fueron eliminados por River Plate de Argentina en ese certamen. “Para el nivel internacional tendría que reforzarse, pero al nivel de una competencia de afuera”, manifestó Gualberto Jara.

“Los equipos brasileños traen jugadores europeos para reforzarse. Digo que se podría superar la primera etapa, quizá la segunda. Pero desde ahí, cuando quedan cuatro equipos brasileños y dos argentinos, es difícil”, sentenció Jara ante este panorama. De hecho, en la presente edición del torneo llegaron a semifinales Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Estudiantes de La Plata.

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Gualberto Jara afronta las polémicas de Colo Colo: ¿quién debe ser el arquero?

Otra de las polémicas en Colo Colo fue netamente una decisión técnica que recae en Fernando Ortiz, quien al parecer ya determinó a su arquero titular para reanudar la Liga de Primera 2026. “Es un buen dilema. El chico que jugó los últimos partidos me sorprendió gratamente”, dijo Gualberto Jara.

Se refería a Eduardo Villanueva, quien disputó tres partidos y medio en la Copa Chile. Y no recibió goles, aunque todavía resta la reanudación del duelo frente a Deportes Puerto Montt en el estadio Monumental. “La madurez con que lo hizo, salvó situaciones muy complicadas para el equipo”, manifestó Jara.

Eduardo Villanueva sumó varios minutos en la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Tenemos dos buenos chicos que están surgiendo y piden una camiseta. Debería ser entre (Gabriel) Maureira y Villanueva. Vozinha que vaya citado. Hay que ver el momento del equipo para que pueda ir mostrando sus condiciones y el aporte de su experiencia”, sentenció el paraguayo, quien tiene una opinión similar a la del medio en torno al caboverdiano: su nivel no respondió a las expectativas.

Gabriel Maureira será titular ante los Piratas, mientras que está por verse qué ocurre con Vozinha. (Marco Vazquez/Photosport).

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¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo en la fecha 24 de la Liga de Primera 2026. El partido se disputará el domingo 11 de octubre a contar de las 15 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Aquel duelo tendrá a José Cabero como árbitro principal.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el cómodo líder de la Liga de Primera 2026 al cabo de 23 fechas: suma 54 puntos, 12 unidades más que sus más cercanos escoltas, Universidad Católica y Universidad de Chile.