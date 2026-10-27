Pese a que los cruzados buscaron por todos los medios posponer su choque ante los itálicos, de igual manera tendrán que salir a jugar este miércoles 28 de octubre en el Claro Arena.

Universidad Católica terminó perdiendo su gallito ante la ANFP por la reprogramación de su partido pendiente ante Audax Italiano. El choque que debía jugarse el 10 de octubre y que se suspendió por el aluvión que afectó a Las Condes ya tiene día y hora oficializado.

Se disputará este miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena, contra todo deseo de los cruzados, quienes querían jugar a mediados de noviembre durante la fecha FIFA.

Sin embargo, al final terminó imperando el deseo de la ANFP, que con una clara amenaza que logró bajar del poni a la UC. Y es que al final, terminaron apelando al mayor temor de la franja con tal que el partido se jugase: quitarles la localía.

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El miedo de salir del Claro Arena, la razón por la que Universidad Católica sale a jugar

Cabe recodar que la UC fue hasta la ley ordinaria para poder suspender la reprogramación de este partido. La dirigencia de Cruzados apuntó al artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327, donde se establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional.

Sin embargo y de acuerdo a información entregada por La Tercera, la ANFP amenazó con llevar este partido a Rancagua, Talca o La Calera, todo con tal de cumplir con la fecha estipulada de este miércoles 28 de octubre.

Universidad Católica jugará este miércoles con tal de hacerlo en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

Esta movida puso en aprietos a la UC, quienes en la noche del pasado viernes ingresó ante la Delegación Presidencial Metropolitana un plan de partido para recibir a Audax. Finalmente el domingo, mientras el equipo de Daniel Garnero caía ante La Calera, se autorizó la brega por la autoridad.

Así las cosas, Católica deberá enfrentar este choque con los itálicos apenas días antes de una nueva edición del clásico universitario ante la U, pactado para este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena.

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En síntesis