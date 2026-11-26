El presidente de Blanco y Negro tiene la intención de retomar una vieja tradición del club, con el propósito de mostrar a sus nuevos refuerzos para la temporada venidera.

En medio de las negociaciones dentro de Colo Colo para renovar los contratos de sus figuras y proyectándose para la temporada 2027, existe una idea en la cabeza de su presidente Aníbal Mosa para retomar una vieja tradición del club.

Es que según dio a conocer el reportero Cristián Alvarado en el programa Los Tenores de Radio ADN, el empresario de origen sirio “quiere realizar una Noche Alba, entonces están tratando de cuadrar los días, porque este año pretende el club realizar el evento para presentar al plantel y los nuevos refuerzos“.

Recordemos que en el presente año, Colo Colo realizó la actividad el 11 de febrero en el Estadio Monumental, pero tuvo un carácter solidario para ir en ayuda de los afectados por los incendios forestales en las Regiones de Ñuble y Biobío. Allí, jugó un amistoso con Unión Española que terminó 0-0.

Pero la última vez que hubo una Noche Alba como las que hacían habitualmente en los años 90, fue el 5 de enero del 2020 donde además se jugó un encuentro frente a la Selección Chilena Sub 20 (que acabó 0-0) en el regreso oficial de Matías Fernández al Cacique.

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El deseo de Mosa y Colo Colo para comenzar el próximo año

Si tomamos en cuenta que los albos proyectan la realización por tercer año consecutivo de su pretemporada en Uruguay, donde aparece Punta del Este como la ciudad elegida por el club, los tiempos corren a máxima velocidad para la Noche Alba.

Más allá de que no hay refuerzos en el horizonte próximo, el objetivo de Mosa y Colo Colo es tener listas las renovaciones de aquellas figuras que acaban su vínculo en diciembre. De hecho ya comienzan a aparecer novedades al respecto.

Es que según La Tercera, Claudio Aquino y Matías Fernández Cordero no seguirán en el club para 2027. Mientras que la prioridad para renovar, de acuerdo al club, está en futbolistas como Álvaro Madrid, Maximiliano Romero y Tomás Alarcón, más los arqueros Fernando De Paul y Vozinha.

ver también Ya viajó el cuerpo técnico de Ortiz: Las dos opciones que maneja Colo Colo para su pretemporada 2027

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 29 en Liga de Primera, el campeón Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Deportes La Serena, en duelo a jugarse este sábado 28 de noviembre desde las 20:30 horas.

En síntesis