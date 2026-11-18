El nuevo torneo de la región sigue su curso con atractivo duelo en el Patricio Mekis. Se puede ver gratis para hinchas celestes y de San Fernando.

O’Higgins de Rancagua busca sacudirse rápidamente de la dura derrota en la final de la Copa de la Liga. Con miras al duelo de este sábado ante U de Chile, por Liga de Primera, tendrá acción en novedoso torneo local.

Se trata de la Copa Región de O’Higgins, bautizada sabiamente como Huasileirao. Ocho elencos de la zona disputan series de eliminación directa para alzarse el inédito trofeo en el Municipal de Rancagua (complejo Patricio Mekis).

El Capo de Provincia hará su debut este miércoles, donde enfrentará a un viejo conocido: Deportes Colchagua. La Herradura disputa actualmente la liguilla del ascenso de la Segunda División, rumbo a la Primera B.

¿Dónde ver EN VIVO O’Higgins vs Colchagua por el Huasileirao?

El partido entre O’Higgins vs Colchagua se podrá ver en vivo gratis vía streaming en el portal En Ascenso, este miércoles 18 de noviembre, a las 20.00 horas. Mediante su canal de YouTube, el medio experto en la materia ha transmitido los anteriores encuentros del torneo.

Foto: Ricardo Obando.

O’Higgins tiene historia ante Colchagua, ya que en 2018 el elenco de San Fernando los eliminó de Copa Chile. Dicha serie sentenció el adiós de Gabriel Milito en la banca.

Como el Capo piensa en U de Chile y la salvación del descenso en Liga de Primera, ante la Herradura citó a jugadores sin mayores minutos en el primer equipo. Ahí destacan el meta Diego Carreño, Gabriel Pinto y el paraguayo David Fernández.

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En los anteriores duelo del Huasileirao, Cóndor de Pichidegua eliminó a Rancagua Sur. Además, Deportes Rancagua derrotó a Independiente de Pichudegua, mientras que este jueves jugarán Deportes Rengo y Deportivo Pumanque.