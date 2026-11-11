Tras rumores de ataques virtuales por grosero error en la última derrota, Alan Robledo alzó la voz en los celestes. El equipo se prepara para pelear un nuevo título en el fútbol chileno.

Semana tensa, pero clave en la historia de O’Higgins de Rancagua. El Capo de Provincia viene de malos resultados y un distanciamiento de los jugadores con la prensa, a días de la final de la Copa de la Liga, ante Coquimbo.

Tras la derrota 3-2 en el final ante U de Concepción, el plantel celeste decidió no hablar con los reporteros que cubren el club. Es más, el capitán Alan Robledo cerró su cuenta de Instagram y crecieron los rumores sobre posibles amenazas de barristas.

Es que el central celeste, habitual pilar en el equipo, cometió grosero error en el final, el cual les costó la derrota ante el Campanil. Sin embargo, este miércoles hubo entrenamiento abierto a los hinchas y el dueño de la jineta celeste aclaró todo.

O’Higgins se une por una nueva Copa

Con la idea de espantar los fantasmas y retomar lazos con su gente, el plantel de O’Higgins se llenó del apoyo de sus hinchas en el Monasterio Celeste. Ahí, el capitán Alan Robledo contó la verdad tras rumores de amenazas contra su persona.

Alan Robledo /Photosport

“No, no hay nada de eso, lo que pasó es una decisión mía, pero desmiento todo rumor de amenazas. Hoy la gente que llegó te hace sentir el apoyo, lo que pasó fue algo del partido que fue como una tragedia que pasa en el fútbol, me dolió, me molestó, me hizo sentir mal y no fue más que eso”, dijo Robledo.

Para el capitán celeste, ahora el foco es la final de la Copa de la Liga de este sábado, a las 18.30 en el Estadio Santa Laura. El argentino aseguró que “soy un agradecido del club y la gente, porque en todo momento me brindan el apoyo”.

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“Bien, con el hecho de que es una final, partido distinto a lo que uno viene viviendo y es una semana especial. Preparándonos para llegar de la mejor manera y conseguir lo que todos anhelamos”, cerró, en dichos a Locos X el Capo.

Así fue el último partido que tumbó a Robledo: