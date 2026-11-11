Cuando todo apuntaba a que este sábado se jugaría por fin el duelo, otro mazazo cayó para los equipos e hinchas. "¡Siempre pasa algo!", dijo una vez Marcelo Bielsa.

Coquimbo y O’Higgins tienen todo planificado para, de una vez por todas, jugar la postergada final de la Copa de la Liga. El encuentro se ha pateado innumerables veces ya de día y hora, lo que podría volver a sufrir una modificación.

Primero se jugaba en Valparaíso (julio) y después pasó a octubre. Luego cambió al Claro Arena, después se modificó para jugarse un día antes y finalmente se fue al Santa Laura. Nada de eso se llevó a cabo entre lluvias, aluvión y falta de Carabineros, tras decisión de las delegaciones presidenciales.

Cuando todo apuntada a que se jugaría este sábado 14 de noviembre, en el Estadio Santa Laura, otro mazazo pone en duda el encuentro. Sí, no es chiste, la definición podría nuevamente postergarse.

Avisa que la Copa de la Liga está en veremos para el sábado

“La final de la Copa de la Liga entre O’Higgins y Coquimbo Unido podría quedar en suspenso por enésima vez debido al paro nacional de camioneros”, informó el medio partidario Locos X el Capo.

Aton / Photosport.

“El jueves sería el día clave. Ese es el plazo que se habría fijado para tomar una decisión definitiva”, reveló la citada fuente. Los hinchas rápidamente pusieron el grito en el cielo, considerando que ya está casi todo el estadio vendido.

Con miras al duelo del Santa Laura, este sábado a las 18.30 horas, el medio Cancha Libre informó que “se ha evaluado esta situación en caso de que no se deponga el paro, pero todo indica de acuerdo a lo que nos señalan del Gobierno, este debería terminar a más tardar el viernes”.

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“Pero sí se ha tenido la conversación de aplazar o suspender nuevamente el partido en caso de que el paro prosiga. Si prosigue, se va a suspender el partido”, cerraron.