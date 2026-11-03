No se vio en TV: LeBron James tomó vino en pleno partido de la NBA y logró triunfo ante Chicago Bulls

La estrella de los Philadelphia 76ers superó por 126 a 107 y ahora se ubica en la parte alta de la Conferencia Oeste.

Una jornada de aquellas vivió LeBron James en la NBA. La estrella que ahora milita en los Philadelphia 76ers tuvo que exigirse al máximo para superar a Chicago por 126 a 107. Si hasta tomó un brebaje ancestral para quedarse con el triunfo en el Xfinity Mobile Arena.

En el primer cuarto los locales sacaron ventaja. Pero luego los Bulls empezaron a remontar el partido y hasta pusieron en peligro la alegría de la jornada.

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Pero en el tercer cuarto apareció LeBron con todo su repertorio y hasta recibió ayuda extra para lograr la victoria. Es que en un intento por rescatar una posesión, terminó saliendo de la cancha y chocando con un fanático de los sixsers.

El tema es que el fans sacó la peor parte y su vaso de vino saltó por los aires. Lo llamativo es que LeBron evitó que se perdiera todo su contenido y aprovechó de probar el brebaje milenario.

Jornada mágica para LeBron James

“Quería ver si valía la pena y que tan bueno era. Y sí, estaba muy bien”, reconoció en camarines la estrella de la NBA. Jugada que de inmediato se hizo viral y que superó el millón de visualizaciones en minutos. Lo que llamó la atención porque no apareció en la transmisión oficial.

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Es que el alto rendimiento lo tenía a LeBron James más seco que periodista de Redgol. Por lo que la poción le renovó las energías y permitió rematar la noche con 31 minutos en cancha, 15 puntos, siete rebotes y 9 asistencias.

“Él me dijo ‘fue mi culpa’ y se disculpó por botarme el vaso. Luego lo probó y dijo que estaba bueno. Estoy muy contento por lo que está haciendo en los Sixers”, comentó más tarde el fanático a Legión Hoops que celebró la victoria.

Una jornada que terminó de la mejor forma ya que ahora los 76ers son primeros en la Conferencia Oeste con siete victorias y solo una derrota. El próximo partido será este miércoles 4 de noviembre cuando visiten a Detroit Pistons, y luego el viernes 6/11 disputarán la Copa NBA ante los Cleveland Cavaliers.