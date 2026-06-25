Los Charlotte Hornets decidieron poner fin a la etapa de LaMelo Ball en la franquicia y acordaron su traspaso a los Minnesota Timberwolves, equipo donde compartirá cancha con Anthony Edwards tras una de las operaciones más comentadas del mercado de la NBA.

Uno de los movimientos más impactantes del mercado en la NBA quedó confirmado. Los Charlotte Hornets acordaron el traspaso de su máxima figura, LaMelo Ball, a los Minnesota Timberwolves, según informó Nick Carboni, periodista de WCNC Charlotte.

La operación se venía gestando desde hace varios días, luego de que surgieran reportes que indicaban que Charlotte estaba escuchando ofertas por el base. Diversos equipos mostraron interés en el ex All-Star, aunque finalmente Minnesota logró imponerse en la negociación.

El intercambio que impacta a la NBA

A cambio de Ball y Josh Green, los Hornets recibirán al ala-pívot Naz Reid, una selección de primera ronda sin protección para el Draft de 2033, tres intercambios de selecciones de primera ronda (2028, 2029 y 2030) y tres elecciones de segunda ronda correspondientes a los años 2029, 2032 y 2033.

Los Minnesota Timberwolves reciben:

Lamelo Ball – pívot

Josh Green – alero

Los Charlotte Hornets reciben:

Naz Reid – Ala-pívot

Selección de primera ronda sin protección (2033)

Tres intercambios de selecciones de primera ronda (2028, 2029, 2030)

Tres selecciones de segunda ronda (2029, 2032, 2033)

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La carrera de Ball en los Hornets

Con este traspaso, Ball pondrá fin a una etapa de seis temporadas en Charlotte. El base fue elegido con la tercera selección del Draft de 2020, ganó el premio al Novato del Año en su primera campaña y fue seleccionado para el Juego de las Estrellas en 2022.

Además, acumuló cinco temporadas consecutivas promediando más de 20 puntos por partido.

/Getty Images)

Durante la campaña pasada disputó 72 encuentros, firmando una de las mejores actuaciones de su carrera. Sin embargo, su paso por los Hornets también estuvo marcado por las lesiones. Entre las temporadas 2022-23 y 2024-25 apenas pudo disputar 105 de los 246 partidos posibles, y nunca logró llevar a la franquicia a los playoffs.

En Minnesota, Ball compartirá equipo con Anthony Edwards, otra de las grandes figuras surgidas del Draft de 2020.