En el décimo aniversario de la Copa Centenario, el ex Capi valoró que La Roja consiguió un bicampeonato histórico dejando con las manos vacías a la mejor versión de Lionel Messi.

Este 26 de junio se cumplieron 10 años del título de la selección chilena en la Copa América Centenario de 2016. Cómo pasa el tiempo, aunque pareciera que fue ayer que La Roja se erigía como bicampeona continental gracias a la generación dorada.

Fue la segunda final ganada consecutivamente contra la Argentina lidera por la mejor versión de Lionel Messi. Incluso, tras ese duelo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el 10 de La Albiceleste anunció su retiro de la selección.

La Roja retiró a Messi de la selección argentina, más allá de que unos meses después reconsiderara su decisión para rehacerse y ganar por fin la Copa América y el Mundial de Qatar.

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Bravo y el bicampeonato de Chile contra Argentina y Messi: “son notables”

En Juan Pinto Durán la selección chilena tuvo una actividad para conmemorar la obtención de la Copa Centenario y Claudio Bravo se refirió a Messi y la gesta de La Roja para complicarle la existencia, con el bicampeonato en el bolsillo para el Equipo de Todos.

“Sí, existe diálogo con Lionel, pero cuesta mucho. Siempre que nos vemos hay conversación y diálogo; buena onda y cariño. Respeto. Compartimos muchas cosas en Barcelona también, durante el período que estuvimos juntos“, dijo Bravo.

Agrega que “ni hablar de la calidad humana que tiene. Y valoras mucho más esto, nos tocó enfrentarlo en dos finales con plenitud de edad. Tenía 28 años y ahora tiene 39. Lo enfrentamos en su máxima plenitud y mira dónde cayeron las dos copas“.

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“Él sigue siendo exitoso, sigue consiguiendo logros y sigue liderando a la selección argentina, que nuevamente es candidata a ganar la Copa del Mundo. Por eso creo que la valoración, no sólo de la Copa Centenario, también de la anterior, son notables para nosotros“, sentenció el ex 1 de la selección chilena.

Chile campeón de América en 2016 contra Argentina y Messi.

Resumen:

La selección chilena celebró 10 años del título de la Copa América Centenario 2016.

Claudio Bravo destacó el valor de vencer a Lionel Messi en dos finales.

MetLife Stadium fue el recinto donde Messi anunció su retiro temporal de Argentina.