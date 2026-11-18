El español le ganó a Medvedev y quedó listo para jugar las semis del torneo final del año, aunque físicamente confesó que no está al 100%.

Carlos Alcaraz consiguió un triunfo fácil contra Daniil Medvedev en el segundo partido del grupo en el ATP Finals de Turín, al vencer al ruso por un cómodo 6-2 y 6-4.

Es la segunda victoria del español en el certamen, pues anteriormente derrotó con comodidad a Frances Tiafoe y está a un paso de pasar a semifinales. Sin embargo, las alarmas se encendieron en Italia.

Alcaraz muestra dolor en al ATP Finals

Un dolor en su muslo no lo tiene al 100% y así lo ha confesado Alcaraz. “He tenido algunas molestias físicas durante el partido, pero creo que todo el mundo ha podido ver que he sido capaz de seguir jugando bien al tenis. Me he seguido moviendo bien”, detalló.

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Alcaraz ganó su segundo partido en Turín

“Evidentemente, no quería llevarme físicamente al límite ni forzarme demasiado. En ese momento iba un break arriba y simplemente he intentado mantener la calma, jugar tranquilo, con suavidad, relajado y disfrutar”, manifestó.

De todas maneras, puso puntos suspensivos en lo que va a seguir siendo su participación. “Ahora lo analizaré con mi equipo y veremos cómo está todo”, contó.

El último partido del grupo lo debe jugar ante el local Flavio Cobolli este viernes, mientras que el fin de semana deberá jugar semis y una eventual final si es que logra clasificar.

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Para terminar la temporada tiene por delante la final de Copa Davis, torneo que nunca ha ganado y por lo mismo su intención era participar del Final 8. Ahora, eso quedará en duda.