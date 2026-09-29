Claudio Bravo señala que cuando el arquero es figura de un equipo, se debe a que el funcionamiento no es el adecuado.

La selección chilena juega este marte ante Estados Unidos su segundo amistoso en la gira que realiza por Norteamérica. Ya perdió ante Canadá, en un duelo donde no dejó buenas sensaciones.

De hecho la figura fue el meta Lawrence Vigouroux, lo que dejó inquieto a Claudio Bravo, pues entiende que esa es una señal negativa para cualquier elenco.

“No deja de ser menor cuando el mejor de tu equipo es el arquero, el que más sensaciones positivas te deja es el arquero, es porque algo sucede”, detalló el ex Barcelona.

Incluso declaró en ESPN que “ya no es el primer partido, ya han sido varios partidos donde el más destacado ha sido él”, lo que obviamente es una señal compleja.

Lawrence Vigouroux es la figura de la selección chilena

“Hablamos de funcionamiento, que tiene que ser diferente, de otros factores que al final llevan a que tu selección compita de una forma totalmente distinta”, agregó.

Bravo en alerta por las tarjetas rojas

Chile sufrió dos expulsiones ante Canadá, otro asunto que Bravo manifiesta como un punto de preocupación para la escuadra que dirige Nicolás Córdova.

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“Son temas a tener en consideración. En una clasificatoria te quedas con dos hombres menos y es prácticamente imposible puntuar“, detalla sobre este asunto a considerar.

Entiende que “hay situaciones donde sí puedes perder un hombre, hay formas y formas de que te puedan expulsar, pero lo emocional también entra en juego en el alto rendimiento”.