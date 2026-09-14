El portero de la selección chilena tuvo una actuación brillante en el Swansea: participó en dos de los goles de su equipo, además de haber dejado una intervención soberbia en la que además tuvo una dosis de suerte.

Lawrence Vigouroux es un referente en el Swansea City y de eso quedan pocas dudas. De hecho, esta misma campaña, el portero de la selección chilena fue portador de la jineta de capitán de los Cisnes, que comenzaron la Championship 26-27 con un tranco muy positivo.

De hecho, al cabo de siete partidos disputados, el equipo dirigido por el portugués Vítor Matos tiene los mismos 14 puntos que el líder West Ham United. Y apunta a luchar por un ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés. Sí, a la Premier League.

En ese contexto, Vigouroux fue protagonista de una tapada espectacular frente a su exequipo, el Burnley. El cuadro galés ganaba 2-0 cuando el meta chileno de 32 años tuvo una intervención que sacó aplausos: bloqueó un potente tiro de Aaron Ramsey cuando el cronómetro marcaba 40 minutos del primer tiempo. Una volada que contó con suerte.

Además de desviar el balón, Vigouroux tuvo la fortuna de que después apareció el travesaño para salvarlo. Una acción que el Swansea City difundió ralentizada a través de su cuenta de Instagram. Evidentemente para que el exarquero del Tottenham Hotspur y el Liverpool recibiera vítores y admiración.

Lawrence Vigouroux participa en dos de los tres goles del Swansea al Burnley

Por si eso fuera poco, Lawrence Vigouroux participó activamente en dos de los tres goles que el Swansea City le anotó al Burnley. En la apertura de la cuenta, el chileno hizo un saque largo que contó con la colaboración de su colega rival: el alemán Max Weiss, quien perdió el balón con Adam Idah.

El saque largo de Vigouroux a Adam Idah, quien forcejea con un rival en la parte baja de la imagen. (Captura YouTube).

Fue así que el exdelantero del Norwich City, donde fue compañero del chileno Marcelino Núñez, anotó el 1-0 con el arco desguarnecido. Moussa Yeo anotó el 2-0 para los Cisnes, mientras que el belga Largie Ramazani puso el descuento con un tiro algo mordido que sorprendio a Vigouroux.

Y en el 3-1, el arquero de la Roja fue otra vez el iniciador de la jugada. Aunque lo hizo con un pase con calidad en una acción colectiva extraordinaria. El neocelandés Marko Stamenic tocó la pelota después del canadiense Stephen Eustáquio, quien recibió de Vigouroux.

Fue el oceánico quien rompió a la defensa contraria con un pase profundo que halló al brasileño Ronald. Y con mucha calma, el atacante habilitó a Zan Vipotnik, goleador liguero la temporada pasada. Con el arco descubierto, el “9” anotó el 3-1 y liquidó la victoria.

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Así va el Swansea City en la tabla de posiciones de la Championship 26-27

Swansea City suma 14 puntos en siete partidos de la English Football Championship y tiene la misma cosecha que el West Ham United.