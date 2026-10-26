El volante central y capitán de los Xeneizes le agradeció a Álvaro Montero por una atajada espectacular a Iván Morales en la última jugada del partido que le ganaron a Independiente de Avellaneda.

Una vez que sonó el pitazo final en el triunfo de Boca Juniors sobre Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América, Leandro Paredes se fue encima del arquero colombiano Álvaro Montero, quien tuvo una intervención clave para mantener el 1-0.

El exgolero de Vélez Sarsfield, quien comenzó con muchas dudas su etapa en el cuadro Xeneize, se vistió de héroe. Y ante un chileno: Iván Morales, quien tuvo en sus pies la chance de igualar a favor del Rojo. Con una mediavuelta rápida dentro del área, el atacante surgido en las inferiores de Colo Colo pudo rematar al arco.

Literalmente lo hizo casi en el área chica. Pero ni así pudo vulnerar la estirada de Montero, quien además manoteó la pelota con firmeza en dirección hacia un compañero que estaba cerca. Fue el uruguayo Leandro Lozano quien reventó el balón tras aquella contención. “Otra vez figura”, lanzó el relator Sebastián Vignolo sobre el espigado meta cafetalero.

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Esa intervención de Montero generó una literal reverencia de Paredes. “Nos salvó otra vez”, resumió el talentoso centrocampista que volvió al cuadro Azul y Oro desde la AS Roma de Italia con 31 años. No fue lo único que manifestó el capitán boquense en torno al golero que supera los dos metros de estatura.

Leandro Paredes y Álvaro Montero en la serie de penales que Boca le ganó a O’Higgins. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

“Los buenos arqueros están para los momentos importantes y claves. Lo volvió a demostrar”, agregó Leandro Paredes sobre Montero, quien colaboró mucho para este triunfo que clasificó a Boca Juniors a los playoffs del Torneo de Clausura.

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Leandro Paredes da tierno abrazo al arquero de Boca Juniors tras el tapadón a Iván Morales

Leandro Paredes corrió varios metros para saltar y darle un efusivo abrazo al arquero de Boca Juniors, Álvaro Montero. Una muestra gráfica de lo que sentía el “5” tras la intervención del colombiano que amargó el 1-1 de Iván Morales tras un rápido giro del chileno dentro del área.

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“Estamos contentos, trabajando mucho para competir en todo lo que tenemos por delante. Lo estamos haciendo bien, pero no hemos logrado nada. Estamos cerca de todo, pero queda mucho por hacer”, afirmó Paredes, quien está consciente de que viene el Superclásico ante River Plate. Y que ya están en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

También abordó su presencia en este duelo ante el Rojo durante todo el encuentro. “Gracias a dios pude terminar el partido, jugar los 90. Estaba pensado otra cosa, pero pudimos ganar y eso es lo importante. No era lo recomendado por los médicos jugar los 90 minutos, pero me sentía bien y creía que podía seguir”, sentenció Paredes.

Para Arruabarrena todavía queda camino. “Con el culo no se gana. Las cosas se están dando de esta manera. Así como antes no teníamos esa cuota de suerte, ahora somos bastante eficaces. Los partidos duran más de 90 minutos, intentaremos tener más control en los partidos. Pero no me puedo quejar”, sentenció el Vasco.

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