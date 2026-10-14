Pese a lo que muchos pueden creer, el Cacique no está ni en el podio si revisamos el ranking de penales cobrados en esta temporada.

La Liga de Primera 2026 está en su recta final y, como es habitual, ya se comienzan a armar diversos rankings aparte de la tabla de posiciones. Y es que luego de 24 fechas jugadas, ya se pueden sacar en limpio algunas cosas.

Una de ellas tiene que ver con los penales cobrados, ya que se trata de una acción de juego que normalmente se traduce en un gol para el beneficiado. ¿Lo notable? Que ninguno de los equipos que pelea arriba está en el top de este ranking.

Si uno revisa el listado, ni Colo Colo ni Universidad de Chile lidera en la tabla de penales a favor en este torneo. Al contrario, el líder es un equipo que lucha en la medianía de la tabla por un lugar en las copas internacionales.

ver también La diferencia que le sacó U de Chile a U Católica en la pelea por el Chile 2 a Copa Libertadores

Deportes Concepción, el equipo con más penales a favor de la Liga de Primera 2026

El líder del ranking de más penales cobrados en lo que va de torneo es Deportes Concepción. El León de Collao se ha visto favorecido con once disparos desde los doce pases, de los cuales ocho terminaron el gol.

Deportes Concepción es el equipo con más penales a favor en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Los penquistas son seguidos por Everton, Universidad Católica y Palestino, con siete cobros cada uno. En el quinto puesto recién aparece Colo Colo con seis, mientras que Ñublense, Audax Italiano y Limache tiene cinco.

Con tres cobros aparecen Unión La Calera, Universidad de Chile y Huachipato, mientras que con dos está La Serena, Universidad de Concepción, Cobresal y Coquimbo Unido. Último en esta lista aparece O’HIgggins, con apenas un penal a favor en 24 partidos jugados.

ver también Cuentan la verdad del caso Fernando Díaz, Concepción y Meneghini: “Le intentaron imponer nombres y se negó”

En síntesis