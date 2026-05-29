El brasileño contó detalles del encuentro ante el serbio y reconoció que Nole le deseó suerte en portugués en el saludo en la red.

Una victoria que jamás olvidará logró este viernes el brasileño Joao Fonseca (30°), quien sacó de carrera a Novak Djokovic (4°) en la tercera ronda de Roland Garros.

El natural de Río de Janeiro se repuso a un duro inicio de partido, donde estuvo 2-0 abajo ante el ex número 1 del mundo, y dio vuelta las acciones tras largas cinco horas de compromiso.

Fonseca acudió a la conferencia de prensa respectiva luego de su hazaña, donde explicó que su triunfo se empezó a gestar cuando se dio cuenta que el veterano Nole de 39 años evidenció cansancio.

ver también Novak Djokovic una vez más muestra su hidalguía tras perder en Roland Garros: “Fonseca jugó mejor”

Fonseca revela lo que le dijo Djokovic tras su partidazo en Roland Garros

Fonseca explicó que Djokovic le habló el portugués para felicitarlo, luego del entretenido, pero desgastante compromiso que jugaron en la arcilla francesa.

“Simplemente compartir pista con él fue una experiencia increíble. Y al final del partido me dijo ‘buena suerte’. De hecho, me lo dijo en portugués. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Dijo algo como ‘parabéns’, que significa felicidades en portugués. Y luego me dijo que siguiera así y me deseó suerte. Para mí fue un placer compartir la pista con él”, contó el brasileño.

Joao Fonseca celebró con todo su victoria ante Novak Djokovic. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Además, Fonseca habló de la clave del encuentro: “me concentré punto a punto. No pensaba que todavía tenía que ganar tres sets más. Solo me repetía: ‘sigue, sigue’. Me di cuenta de que él estaba un poco más cansado y eso me dio algo de esperanza“.

“Cuando gané el cuarto set yo ya estaba agotado. El quinto fue durísimo. Ni siquiera podía pensar, solo intentaba seguir adelante. Creo que cuando gané el tercer set empecé a creer un poco más”, remató.

Joao Fonseca está instalado en los octavos de final de Roland Garros, donde se medirá con el noruego Casper Ruud, quien jugó un largo partido ante el estadounidense Tommy Paul.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

El tenista brasileño Joao Fonseca eliminó a Novak Djokovic este viernes en Roland Garros.

eliminó a Novak Djokovic este viernes en Roland Garros. El partido de tercera ronda entre Fonseca y Novak Djokovic duró cinco horas.

duró cinco horas. El brasileño Joao Fonseca enfrentará al noruego Casper Ruud en octavos de final.