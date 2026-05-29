El alemán derrotó al francés Quentin Halys y se metió en los octavos de final. Busca ganar su primer Grand Slam.

Muchos comparan al alemán Alexander Zverev (3°) con Marcelo Ríos, porque los dos brillaron en el circuito ATP y a pesar de ello no ganaron un Grand Slam. El germano tiene una chance gigantesca de matar esa mufa en Roland Garros.

El cuadro del segundo major de la temporada está totalmente abierto para el natural de Hamburgo, luego de las sorpresivas derrotas de Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Zverev hizo la tarea y se metió en los octavos de final del torneo que se juega en canchas de arcilla, no antes de sufrir más de la cuenta ante el francés Quentin Halys (90°).

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Alexander Zverev avanza a octavos de final de Roland Garros

Alexander Zverev salió a la cancha Philippe Chatrier con la presión de ser el máximo favorito para ganar Roland Garros, y algo le pesó, porque superó en cuatro sets a su rival.

El número 3 del mundo venció al dueño de casa, que fue apoyado por la hinchada local con todo, por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2, en tres horas y 10 minutos de partido.

Alexander Zverev va por el título en Roland Garros. (Photo by James Fearn/Getty Images)

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Zverev ya tiene rival en los octavos de final, donde se medirá con el neerlandés Jesper de Jong (106°), quien dio otro golpe ante el ruso Karen Khachanov (15°) por 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 (2) y 6-2.

En Roland Garros todavía hay presencia chilena, puesto que sigue compitiendo Alejandro Tabilo, que este sábado se medirá ante el local Moïse Kouamé por la tercera ronda.