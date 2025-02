La tremenda polémica que selló la serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica ha sumado este miércoles un nuevo capítulo. La agresión de Zizou Bergs contra Cristian Garín ha generado un conflicto que no tiene para cuando acabar entre los altos mandos.

La Federación de Tenis de Chile hizo un reclamo formal a la ITF (Federación Internacional de Tenis) por el actuar tanto del árbitro como del médico del encuentro. La respuesta fue un portazo que dolió y que ha llevado a que esta tarde la entidad sacara toda la artillería, anunciando acciones legales por lo ocurrido.

La furiosa reacción de la Federación de Tenis de Chile contra la ITF por Cristian Garín

La agresión de Zizou Bergs contra Cristian Garín sigue dando que hablar y tiene en guerra a la Federación de Tenis de Chile con la ITF. Luego de conocerse el veredicto al reclamo de nuestro país, la entidad emitió un potente comunicado con el que barren con la Federación Internacional de Tenis.

Acusando “falta de análisis” y “poco carácter resolutivo”, arremetieron con todo por la forma en la que están tratando al equipo chileno. En la carta anuncian que “rechaza categóricamente la postura y la considera como preocupante la resolución emitida, más aún considerando que el propio presidente de la ITG, señor David Haggerty, aseguró en una carta enviada al presidente de la FETECH, Sergio Elías, que ‘la salud y el bienestar de los jugadores constituye su máxima prioridad'”.

La Federación de Tenis de Chile explotó contra la ITF por lo ocurrido con Cristian Garín en Copa Davis. Foto: Team Chile.

Además, la Federación de Tenis de Chile cuestiona que se califique el hecho como un “choque involuntario” y detallan la actitud de Zizou Bergs contra Cristian Garín. Esto, considerando que no fue sólo el golpe, ya que “además de tomarle la camiseta, provocándole la caída. No tiene justificación alguna en un deporte que no es de contacto“.

Eso no es todo, ya que la entidad se lanza contra el encargado del encuentro, al que dicen “validó la actuación del médico neutral, que concluyó que el chileno estaba apto para jugar luego de haberle un par de preguntas en menos de un minuto, sin realizar ningún examen para evaluar una eventual conmoción cerebral, ignorando también la opinión del médico del equipo chileno“.

De hecho, la FETECH remarca que todavía no les han entregado el nombre del especialista a cargo. “A la fecha, la Federación de Tenis de Chile desconoce le nombre del médico neutral dispuesto por la organización, pese a que se le ha solicitado reiteradas veces a la ITF“.

Después de todos esos dardos, la Federación de Tenis de Chile se muestra indignada por lo que consideran una decisión injusta y que tiene la “ausencia de los más mínimos valores del deporte”.

Finalmente, anuncian que irán a la justicia de ser necesario para encontrar una respuesta digna. Más específicamente, avisan de la “presentación de acciones correspondientes ante los organismos deportivos competentes para resguardar los intereses del tenis chileno y de nuestro jugador“.

De esta forma, el conflicto que generó la agresión de Zizou Bergs a Cristian Garín seguirá en el centro de la polémica. La Federación de Tenis de Chile le declara la guerra a la ITF por una reacción muy lejana a la que su propio presidente tuvo.