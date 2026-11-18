Felipe Loyola entiende que la Roja es criticada por sus magros resultados, pero confía que Nico Córdova sembró una semilla importante para ir al Mundial 2030.

La selección chilena consiguió solamente una victoria en los últimos cinco partidos tras el Mundial, resultados que dejan una incertidumbre de cara al futuro.

A pesar de ese escenario, Felipe Loyola se muestra confiado en que se está realizando un buen trabajo en la Roja e incluso agradece todo lo aprendido con el cuestionado Nicolás Córdova.

Sobre su continuidad señaló que “ahora se verá lo que diga la gerencia, pero estamos agradecidos del trabajo de Nico con nosotros, de entregar sus herramientas”,

“Sirve mucho, estamos todos concentrados para mejorar. Sus trabajos tienen sentido, se hacen pensando en el rival, en la mejora grupal. Sirvió un montón trabajar con él un año y medio”, expresó.

Felipe Loyola confía en la mejora de la selección chilena

La promesa de Loyola: “Chile va al Mundial”

Loyola agregó que entiende que hayan dudas respecto a lo que se trabajó en el último tiempo debido a que los triunfos fueron escasos.

“La crítica es porque no fueron tan buenos los resultados, pero el balance es positivo por experiencia ganada, debutaron jóvenes como Arce, Ulloa, Thomas Coulombe”, manifestó.

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Al hincha de la selección le pidió “que nos apoyen y ese es el mensaje, que apoyen en la casa porque todos queremos ganar”.

Finalizó señalando que tiene una fe enorme en el equipo nacional. “Confío en mis compañeros, sé que los resultados se van a dar a la larga y estoy convencido de que vamos a ir al Mundial“, cerró.