El equipo brasileño y el conjunto argentino se enfrentarán este sábado 28 de noviembre por el título más importante del fútbol sudamericano

La Copa Libertadores 2026 llega a su momento decisivo. Este sábado 28 de noviembre, Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en la gran final del torneo continental, en un partido que definirá al nuevo campeón de América.

El encuentro está programado para las 17:00 horas de Chile y tendrá como escenario el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La definición se jugará a partido único, por lo que ambos equipos buscarán quedarse con el trofeo en una jornada que promete reunir la atención de los hinchas del fútbol sudamericano.

Para quienes quieran seguir el encuentro desde Chile, una de las alternativas será Zapping a través de ESPN 5 y ESPN Premium, que transmitirá la final de la Copa Libertadores desde las 16:30 horas.

Palmeiras llega a Uruguay para jugar la final de Copa Libertadores

Palmeiras y Estudiantes tienen historia

La definición de este sábado tendrá un ingrediente especial, porque Palmeiras y Estudiantes ya protagonizaron una final de Copa Libertadores en 1968. En aquella oportunidad, el conjunto argentino se quedó con el título tras imponerse al equipo brasileño en el partido de desempate disputado precisamente en el Estadio Centenario de Montevideo.

Casi seis décadas después, ambos clubes volverán a encontrarse en el mismo escenario, esta vez para definir al campeón de la edición 2026.

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Palmeiras buscará conquistar su cuarta Copa Libertadores, luego de los títulos obtenidos en 1999, 2020 y 2021. El equipo brasileño llegó a la definición tras eliminar a Fluminense en semifinales, en una serie que terminó resolviéndose mediante lanzamientos penales.

Estudiantes, en tanto, intentará sumar su quinta corona continental. El club de La Plata ya levantó el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009, y consiguió su clasificación a esta final después de dejar en el camino a Flamengo, también en una definición desde los doce pasos.

La final también tendrá una dimensión histórica para los países de ambos protagonistas. Brasil y Argentina llegan a esta instancia igualados con 25 títulos de Copa Libertadores cada uno, por lo que el resultado permitirá que uno de los dos países quede al frente del palmarés histórico de la competición.

Con dos clubes de gran tradición continental y una final que reedita un enfrentamiento histórico, el partido de este sábado será uno de los principales acontecimientos deportivos del fin de semana.

¿Cuándo y dónde ver Palmeiras vs Estudiantes?