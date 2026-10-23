Por amenazas en redes: Final del ascenso se suspende y obligan a cambiar de estadio

El encuentro entre Iberia y Arturo Fernández Vial fue reprogramado al no tener contingente policial suficiente para recibir el encuentro.

El fútbol chileno suma un nuevo partido suspendido. Ahora el factor clave no fue la lluvia, sino que la falta de contingente policial. Lo que pone en jaque la disputa de la liguilla de ascenso en la Tercera División B.

El duelo entre Iberia de Los Ángeles y Arturo Fernández Vial estaba programado para este sábado 24 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio La Granja. En primera instancia se indicó que solo serían tres mil personas autorizadas.

ver también Hay 9 equipos involucrados: la fecha 25 de la Liga de Primera puede marcar la infernal lucha por no descender

Pero entre las condiciones se indicó que no se permitiría el ingreso de hinchas de Iberia por rencillas con los fanáticos de Curicó Unido. Factor que finalmente fue determinante en la suspensión.

“El partido está suspendido. Se confirmó al medio día, debido a que la Delegación de Curicó no autorizó el ingreso del público de Iberia”, lanzó de entrada el presidente de ANFA, Elias Veloso, a la radio Sabes Deportes.

El dirigente incluso recalcó que habían amenazas de enfrentamientos entre las hinchadas. Lo que también fue factor para la suspensión. “En redes sociales circula un llamado de Los Marginales de Curicó a reunirse para atacar a la delegación de Iberia por problemas que tuvieron en 2005. Además Carabineros no cuenta con el resguardo suficiente para contener el evento”, indicó Veloso.

“Nosotros solicitamos el partido en Temuco. Pero el informe fue el mismo: que no cuentan con Carabineros. Lo mismo con Nuble y Talca. Ahora nos tiraron a Curicó. El costo son ocho millones para realizar este partido, sumamos 50 guardias privados, vallas papales y dos ambulancias. Se cumplió todo, pero recomendaron no autorizar el partido”, agregó el dirigente.

¿Cuándo se juega Iberia de Los Ángeles vs Fernández Vial?

Ante la suspensión del encuentro, se detalló que el partido ahora se disputará en la octava región. Pero para evitar nuevas complicaciones, se decidió que será sin público de ninguno de los equipos protagonistas.

El tema es que ahora la fecha para que se juegue es el miércoles 28 de octubre. Pero resta conocer cuál será el recinto que acogerá el partido y el horario para la definición entre Iberia y Fernández Vial. En tanto, Mejillones, que espera por el ganador de la llave, ya tiene comprados los pasajes para la próxima semana. Por lo que exigen que se juegue sí o sí. ¡Insólito!