Protagonizó la “Batalla de Macul” en 1991 y ahora deja insólita reflexión sobre el fútbol chileno: “Me tratan…”

La Copa Libertadores se ha transformado con el paso de los años en uno de los torneos más importantes del planeta fútbol. A tal punto que hasta es indicado como la competición más prestigiosa del balompié.

Pero uno de los episodios que más han marcado la competición se registró justamente en 1991 en el Estadio Monumental. Esto tuvo como protagonistas a Colo Colo y Boca Juniors que se midieron en la semifinal de aquel año. El Cacique se quedó con la llave por un global de 3-2 y pasó a la final ante Olimpia.

ver también Navarro Montoya elige al mejor entre Claudio Bravo y el Dibu Martínez: “Determinante en una final…”

Pero el desenlace de aquel encuentro estuvo marcado por lo graves incidentes entre el plantel xeneize y Carabineros. Situación que tuvo entre los más perjudicados a Carlos Navarro Montoya. El “Mono” se peleó con oficiales y hasta fotógrafos que estaban al borde de la cancha.

Para peor, hasta recibió un mordisco del perro “Ron”. Lo que hasta el día de hoy se recuerda como uno de los episodios que ejemplifican la idiosincrasia de la Copa Libertadores.

¿Qué dijo el Mono Navarro Montoya sobre Colo Colo?

Por lo mismo, llamó la atención el particular recuerdo que tiene el ex portero de aquel suceso ante Colo Colo. “Lo de la Libertadores me lo tomo con humor, pasados los años es así”, confesó en Picado TV. “Es obvio que haya una sonrisa por lo que pasó, pero eso forma parte del fútbol”, agregó el portero que ganó cinco títulos con Boca Juniors.

ver también ¡Desde la cantera! La enorme sorpresa que prepara Colo Colo en su formación ante Coquimbo

Pero luego el ex portero trasandino destacó a los hinchas de Colo Colo y hasta enfatizó que el Cacique es uno de los más grandes en Chile. “Me han tratado de maravilla cada vez que vengo a Chile, ya los hinchas de Colo Colo me tratan con mucho respeto”, enfatizó tras lo ocurrido en aquella noche del 16 de mayo de 1991.

Publicidad

Publicidad

“Colo Colo es un grande del fútbol chileno y yo soy muy respetuoso de los clubes”, sentenció el ídolo del fútbol argentino dando por cerrada la polémica con el Cacique.