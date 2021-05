Navarro Montoya aún llora por la mordida del perro Ron y la derrota de Boca ante el Colo Colo '91: "En Chile tomaron el partido como algo más allá del fútbol"

El 22 de mayo de 1991 se jugó uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol chileno, cuando Colo Colo derrotó a Boca Juniors y se clasificó a la final de la Copa Libertadores de América, la cual a la postre terminó ganando.

El Cacique eliminó al cuadro Xeneize luego de imponerse por 3-1 en el estadio Monumental, duelo que terminó con polémica, porque el cuadro argentino no toleró la derrota y se armó una pelea gigante, donde incluso participaron reporteros gráficos, carabineros y jugadores.

Una de las situaciones más recordadas es la mordida del perro policial Ron al arquero colombo-argentino Carlos Fernando Navarro Montoya, quien conversó con RedGol y recordó aquella semifinal de América.

"Lamentablemente los hechos que sucedieron después empañaron lo que debería ser un gran partido de fútbol, porque eran dos muy buenos equipos. Lamentablemente todo minimiza a dos buenos equipos como lo eran Colo Colo y Boca Juniors por ese entonces", dijo de entrada el ex Deportes Concepción.

Luego, el Mono agregó que "acá en Argentina no pasó lo que nosotros vivimos cuando fuimos a Chile, a mí me parece que en Chile hubo una equivocación en tomar este partido como algo más que un partido de fútbol".

El ex golero siguió con el mismo análisis, porque no se saca de la cabeza los hechos que se produjeron con el final del compromiso: "tuve una etapa hermosa en Concepción, y siempre tuve el respeto del hincha chileno, incluso de Colo Colo, cuando me tocó ir a jugar a Santiago, siempre me trataron con mucho respeto, lo que pasó fue una situación atípica, aislada, pero que fue muy grave".

"Los dos eran muy buenos equipos, es una pena todo lo que sucedió, porque merecía otro contexto esa gran serie", cerró.