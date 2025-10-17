Colo Colo ha tenido una movida semana previa a un duelo clave en la Liga de Primera. Este fin de semana el Cacique se traslada al norte para visitar al líder Coquimbo Unido, duelo para el que podría tener importantes novedades en su formación.

Lamentablemente para Fernando Ortiz, el regreso a las prácticas ha sido con lesionados que complican el plan original. Nombres como Francisco Marchant y Javier Correa no podrán estar a disposición por temas físicos, lo que obliga al DT a buscar variantes.

Y tal como ha marcado en el inicio de su ciclo, el DT apostará por nombres jóvenes o cortados por Jorge Almirón. Es así como dos que aprovecharon al máximo los amistosos durante la pausa por el Mundial Sub 20 están ganándose una camiseta de titular.

Un juvenil asoma como sorpresa en la formación de Colo Colo ante Coquimbo Unido

Colo Colo sufrió bajas de última hora y se mueve rápido para no desarmar mucho su formación. El Cacique alista novedades luego de lo visto en la práctica de este viernes, a sólo un día de viajar a enfrentar a Coquimbo Unido en el norte del país.

Víctor Campos irrumpe en la formación de Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido. Foto: Colo Colo.

Según informó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, Fernando Ortiz probó con trabajos defensivos y ofensivos la idea para ir por los tres puntos ante los Piratas. Esta comienza con Fernando De Paul de vuelta en el arco albo tras su lesión ante Deportes Iquique.

En la defensa de Colo Colo puede estar la más importante novedad. Víctor Campos, juvenil de 19 años que disputó los últimos amistosos, asoma como el lateral derecho, dejando en la banca a un Mauricio Isla que ingresó en su lugar en algunos minutos. Jonathan Villagra y Sebastián Vegas serían la dupla de centrales.

En la zona izquierda es donde se puede dar otra sorpresa. Si bien quien entrenó fue Erick Wiemberg, hubo momentos en que Cristian Riquelme, autor del gol ante Deportes Puerto Montt días atrás y que estuvo cortado poro Jorge Almirón, le está peleando el puesto.

En el mediocampo, Arturo Vidal se afirma como el volante central del Cacique y así permitiendo que sus compañeros armen más arriba. Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez por ahora son los elegidos por Fernando Ortiz para dicha misión.

Finalmente está el ataque, donde Francisco Marchant y Javier Correa serán las grandes bajas. Ante esto, el Tano manda a Lucas Cepeda a la banda derecha, deja a Marcos Bolados de 9 y Claudio Aquino por la izquierda.

De esta manera, Colo Colo prepara la siguiente formación para visitar a Coquimbo Unido: Fernando De Paul en el arco; Víctor Campos (Mauricio Isla), Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg (Cristian Riquelme) en la denfesa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Coquimbo Unido?

Colo Colo está afinando los últimos detalles para lo que será su visita a Coquimbo Unido. El Cacique enfrenta a los Piratas este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoso.

