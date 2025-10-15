Colo Colo no para de sumar problemas en un centenario que ha estado lejos de ser lo que se esperaba. El Cacique está obligado a ganar todo lo que tiene por delante si quiere soñar con clasificar a copas internacionales y, para hacerlo, tiene varios dolores de cabeza que van de la mano.

Uno de ellos es la deuda de minutos Sub 21 que dejó Jorge Almirón al casi no utilizar juveniles en la primera parte de la temporada. El Eterno Campeón debe saldarlos pronto y este fin de semana, ante Coquimbo Unido, irá sin el principal hombre que los ayuda a cumplirlos: Francisco Marchant.

El delantero presentó molestias en su vuelta a las prácticas en el Estadio Monumental y está prácticamente descartado. Con esto, Fernando Ortiz debe encontrar un reemplazante y así poder ir reduciendo su cuenta.

Colo Colo suma un nuevo cacho por los minutos Sub 21

Colo Colo necesita saldar su deuda de minutos Sub 21 lo antes posible para no llegar sufriendo al final de la temporada. El Cacique ha utilizado a pocos juveniles y esto le ha costado caro, al punto de verse obligado a usar jugadores de aquí al cierre del año.

Fernando Ortiz busca soluciones para no complicarse con los minutos Sub 21. Foto: Photosport.

Hasta ahora, el Eterno Campeón ha cumplido con 1.439 de 1.890 minutos que debe saldar en la Liga de Primera 2025. Es decir, le faltan 451 a cumplir en los próximos siete partidos que le quedan en el torneo.

Si esto se lleva al detalle de cada encuentro, Colo Colo debe tener en la cancha en todos sus partidos a un sub 21 por 64 minutos. Aunque hay algo que juega a su favor, por lo menos por un par de encuentros.

Y es que además del torneo, el Cacique está saldando su deuda gracias a los jugadores convocados a la selección chilena Sub 17. Esto le permite sumar 63 minutos por partido mientras se dispute el Mundial de la categoría, aunque dependiendo de cuánto dure su participación en el certamen a llevarse a cabo en noviembre próximo.

La situación obliga a Fernando Ortiz a pensar en jugadores que puedan ayudarlo con esto. Sin Francisco Marchant ha sido Leandro Hernández quien ha tomado protagonismo, aunque también hay otros que han aprovechado los amistosos para mostrarse al DT.

Colo Colo tendrá que encontrar una solución para saldar la deuda de minutos Sub 21 que tiene por culpa de Jorge Almirón. El Cacique no puede darse lujos como dejar a juveniles afuera y más ahora que se viene la recta final, donde tiene copas internacionales en juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz busca un Sub 21 para lo que será la visita de Colo Colo ante Coquimbo Unido. El Cacique visita a los Piratas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

