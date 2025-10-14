Un duelo clave es el que afronta Colo Colo este fin de semana, cuando visite al líder Coquimbo. Y con la misión de clasificar a Copa Sudamericana, en el Cacique están obligados a sumar.

Pero Fernando Ortiz ya la tiene difícil para el domingo en el puerto, ya que en el entrenamiento de este martes uno de sus jugadores clave salió con dolencias. Por eso, partió rápidamente a hacerse los estudios médicos.

Se trata de Francisco Marchant, quien viene reintegrándose al equipo tras el Mundial Sub 20 y que no lo pasa bien con su momento. Con pocos minutos con la Roja, ahora sumó otro problema en los albos.

¿Llega al domingo? Colo Colo espera por su joya

Francisco Marchant es duda para el equipo de Colo Colo con miras al duelo clave de este domingo contra Coquimbo. En las próximas horas se sabrá si el Tano Ortiz cuenta o no con su jugador Sub 21 para viajar a suelo pirata.

Francisco Marchant es duda en Colo Colo /Photosport

“Preocupación en Colo-Colo. Francisco Marchant terminó la práctica de hoy con una lesión en su rodilla. El delantero a esta hora se realiza exámenes y quedaría descartado para el duelo ante Coquimbo Unido”, informó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN.

Los albos tienen la obligación de sumar minutos Sub 21 para no sufrir a fin de año. En caso que Marchant no sea parte de la delegación para jugar ante Coquimbo, Fernando Ortiz ya ha ocupado otros nombres.

Uno de ellos es el defensa Nicolás Suárez, quien también viene de la Roja Sub 20 y ha jugado con el DT albo. ¿El otro? Manley Clerveaux, quien estuvo en la polémica tras acusar insultos racistas en duelo del Cacique Sub 20 contra Cobresal.