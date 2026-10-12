El clima es un tema a poner atención en Rancagua por la fuerte lluvia y viento durante la hora del encuentro: todo en manos de Garay.

Universidad de Chile mira con atención el duelo de las 17.00 horas en la ciudad de Rancagua, donde debe recibir a Ñublense por una nueva fecha de la Liga de Primera 2026.

Esto, porque en el estadio El Teniente llueve con todo desde las 13.00 horas, por lo que hay atención con el terreno de juego en la cancha del reducto en la ciudad.

Algo que deberá definir el mundialista Cristián Garay cercano a la hora del partido, pero en meteorología ya alertan por las condiciones durante el partido en Rancagua.

Los hinchas de la U tienen que ir con paraguas. FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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¿La lluvia suspende U de Chile vs Ñublense?

Universidad de Chile tuvo que cambiar la localía a Rancagua para recibir a Ñublense por la Liga de Primera, con la condicionante de la lluvia en la cancha de El Teniente.

El medio Rayando el CDA constató en un video en sus redes sociales, donde compartieron imágenes del actual momento en la ciudad, con mucha lluvia y viento.

Restará conocer durante la tarde la decisión que tomen con el juez Garay, lo que se ira viendo minuto a minuto, teniendo en cuenta que las galerías están agotadas.

Mira el video: