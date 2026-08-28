A través de sus canales oficiales, el club le brindó un sentido tributo en el Claro Arena al "Tati" tras sus 16 años de trabajo en la gerencia deportiva.

Más allá de que este martes se comunicó oficialmente su salida de la gerencia deportiva luego de 16 años, Universidad Católica no para de rendirle tributo al ex arquero José María Buljubasich, y lo hizo de una forma cargada a la emoción.

Fue en la cancha del Claro Arena donde trabajadores del club, además de la totalidad del Primer Equipo, liderado por su capitán Fernando Zampedri, le hicieron un pasillo de honor al Tati, en reconocimiento a su larga trayectoria en la dirigencia.

En el centro del campo de juego, además de recibir el abrazo de su esposa Mariela Castellano y sus hijas, Buljubasich se reencontró con los 12 títulos que ganó como gerente deportivo de Católica, además de recibir una camiseta enmarcada en agradecimiento por su labor.

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El último homenaje que rinde Católica al “Tati” Buljubasich

“Una emotiva jornada de reconocimiento para el Tati en Claro Arena”, escribió la institución que luego destacó en sus redes sociales que es “un merecido homenaje para quien ha entregado 20 años de su vida a la UC, consiguiendo 1 título como jugador y 12 como Gerente Deportivo”.

Católica también destacó que además del Primer Equipo y su familia, en la ceremonia estuvieron el cuerpo técnico de Daniel Garnero, trabajadores del equipo más los últimos tres expresidentes con los que trabajó, como Jaime Estévez, Luis Larraín y Juan Tagle.

Pero también estuvo en la ceremonia el actual timonel de Cruzados, Matías Claro, quien según apuntó la periodista Carolina Fernández en King Kong Radio, no fue el principal responsable de la salida del argentino, sino que fue Aníbal Silva, ex dirigente de Colo Colo hoy en el directorio del club.

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En síntesis