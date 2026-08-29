La partida del Tati sigue pegando fuerte en la administración de Cruzados y ahora otro hombre de su confianza prepara su salida.

U Católica vive vientos de cambio tras la eliminación de Copa Libertadores. Primero fue la salida de José María Buljubasich como gerente deportivo, quien entre lágrimas se despidió, mientras ahora otro hombre de su confianza también dirá adiós.

Fue la periodista Carolina Fernández que adelantó la movida en el directorio que comanda Matías Claro. La panelista de King Kong radio avisó que se vienen más movimientos en la interna del Claro Arena.

“Lo más probable es que también deje U Católica, Marcelo Peña, que llegó al alero de Buljubasich y que (Javier) Furwasser pase junto a Camilo Pérez, otro analista, con quien tambien trabajó en alguna oportunidad”, aseguró.

Así se viene la mano en U Católica

Si bien en lo deportivo, el triunfo ante Coquimbo Unido descomprimió algo el ambiente en U Católica, en lo administrativo vendrán más remezones tras el adiós de José María Buljubasich. Así lo adelantó la periodista Carolina Fernández.

Entre lágrimas dijo adiós el Tati /Photosport

“Se pueden provocar otros movimientos, porque Furwasser (Secretaría Técnica) llegó puesto ahí por el presidente Matías Claro“, dijo la comunicadora. Eso, mientras rondan nombres como José Pedro Fuenzalida y el Beto Acosta para reemplazar a Buljubasich.

En lo deportivo, los cruzados buscarán un nuevo triunfo este lunes, cuando reciban a O’Higgins, por la Liga de Primera. El DT Daniel Garnero valoró el necesario triunfo ante Coquimbo, para seguir peleando por el cupo del Chile 2.

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“¿Deberíamos estar mejor? Sí, ¿bajamos el nivel? Bajamos un poco el nivel. Tenemos que apuntarle y vamos en búsqueda de eso”, avisó el entrenador argentino de la UC.