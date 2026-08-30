Los cruzados enfrentarán en un duelo clave a O’Higgins este lunes en el Claro Arena, con el Pitbull como uno de los grandes descartados por el DT.

Universidad Católica está urgida de seguir con los triunfos tras su buena victoria sobre Coquimbo Unido a mitad de semana. Los cruzados quieren dejar atrás su irregular andar, sobre todo en la lucha por el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2027.

Por lo mismo el vencer a O’Higgins este lunes en el Claro Arena será crucial para las aspiraciones del equipo de Daniel Garnero. Y ojo, que el DT cruzado prepara una drástica medida que afecta a uno de los referentes de las franja.

Hablamos de Gary Medel, quien hace rato salió de cualquier formación titular planteada por el entrenador argentino. Sin embargo, nada se compara con lo que Garnero planifica para recibir a los celestes.

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Garnero borra a Medel en Universidad Católica

De acuerdo a información entregada por el periodista Bruno Sampieri en su canal de YouTube, el entrenador de la UC planea no citar al bicampeón de América para el duelo ante O’Higgins.

Gary Medel ha tenido un rol bastante secundario en la Universidad Católica de Daniel Garnero. | Foto: Photosport.

Esto viene de la mano con los pocos minutos que ha vito Medel en los últimos partidos. Sin ir más lejos, ante Cobresal y Ñublense apenas ingresó sobre el final, mientras que con Coquimbo no ingresó. Por su parte ante La Serena y Deportes Concepción no fue citado al estar saliendo de un desgarro.

Cabe recordar que para este duelo Garnero deberá saber sortear las bajas de Cristian Cuevas y Fernando Zuqui, ambos suspendidos. Con esto, el DT está obligado a modificar bastante el mediocampo cruzado.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs O’Higgins?

Cruzados y rancagüinos se verán las caras este lunes 31 de agosto a las 20:45 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis