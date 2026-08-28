Universidad Católica descarta el primer nombre para reemplazar a Buljubasich como gerente deportivo

El cuadro precordillerano espera tener un nuevo gerente deportivo tras la salida del Tati antes de las fiestas patrias.

Universidad Católica vivirá días bastante ajetreados luego de la salida de José María Buljubasich como gerente deportivo. La dirigencia de Cruzados optó por ponerle punto final a sus 16 años en el cargo, lo que obliga a buscar un reemplazante.

Al ser un cargo clave para entender una de las épocas más exitosas en la historia del club, la idea en la precordillera es que esta búsqueda no se extienda más de la cuenta. Es más, ya se fijaron algunos plazos en la franja.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, la idea en Católica es tener al nuevo gerente deportivo antes de las fiestas patrias, esto para aprovechar el receso que tendrá la Liga de Primera. Y ojo, que ya hay un nombre apartado en esta carrera.

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El primer descartado para reemplazar al Tati en Universidad Católica

Sobre la búsqueda del nuevo gerente deportivo, el mencionado medio destacó que ya hay un nombre retirado en esta carrera. Se trata de Aníbal Silva, uno de los nueve miembros de la mesa directiva de Cruzados.

Universidad Católica quiere tener a su nuevo gerente deportivo antes de las fiestas patrias. | Foto: Cruzados.

En las últimas horas fue apuntado como una posible opciones para reemplazar a Buljubasich, dejando su actual cargo para hacerse cargo de la gerencia deportiva. Sin embargo, la dirigencia del cuadro estudiantil avisó que Silva seguirá como integrante del directorio y que no está dentro de la lista de candidatos.

Dentro de los nombres que han trascendido en los últimos días para sustituir al Tati destacan José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez y Franco Costanzo. Además, recientemente surgió la opción de Alberto Acosta, aunque todavía no hay nada oficial al respecto.

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En síntesis