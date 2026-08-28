El histórico goleador argentino de los Cruzados aparece como una de las alternativas para la gerencia deportiva. Tiene experiencia en su país natal.

Con el cierre de la semana que marcó la despedida de José María Buljubasich de la gerencia deportiva, en Universidad Católica comienza la danza de nombres para tomar el lugar que el Tati ocupó durante 16 años con éxito deportivo.

Mientras la dirigencia de Cruzados, que preside Matías Claro, comienza a estudiar las opciones para el puesto, donde aparecen nombres históricos de la institución como José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic o Cristián Álvarez, otra leyenda aparece en la lista.

Según dio a conocer el portal Emol, en la carpeta de nombres para reemplazar a Buljubasich aparece el del ex goleador argentino Alberto Federico Acosta, quien estuvo presente el último fin de semana en la conmemoración del primer año del Claro Arena.

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¿Quién fue el “Beto” Acosta en la historia de Católica?

Hablar de este otrora delantero nacido en Arocena, provincia de Santa Fe, es historia viva dentro de la institución. Llegó en 1994 junto con Néstor Gorosito y tuvo dos etapas, entre ese año y 1996, más su regreso en 1997 donde pagó sus deudas con los títulos.

92 goles en 102 partidos con la camiseta de Católica, donde ganó la Copa Interamericana 1994, Copa Chile 1995 y el Apertura 1997, además de ser junto con Fernando Zampedri los máximos goleadores históricos en torneos Conmebol con 19 tantos. Ese es el currículo del Beto en la UC.

A nivel dirigencial, Acosta trabajó en dos clubes de su país: San Lorenzo, donde fue parte de la secretaría técnica entre 2020 y 2021; más Real Pilar, como secretario técnico entre 2024 y 2025, donde tuvo influencia en el desarrollo del fútbol joven.

En síntesis