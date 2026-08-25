A través de un comunicado oficial, Cruzados confirmó la salida del ex arquero y capitán de la institución, tras las últimas decisiones en el mercado de pases.

La eliminación en octavos de final en Copa Libertadores, sumado a las pésimas decisiones en los últimos mercados de fichajes, terminan pasándole la cuenta a José María Buljubasich, quien acaba de comunicarse su salida de Universidad Católica.

Fue en un comunicado oficial donde Cruzados informó que “por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo”, donde destacan su trabajo dirigencial.

“Como gerente deportivo de los Cruzados, Tati asumió en el año 2010 y durante su gestión el club logró 7 Títulos Nacionales, 4 Supercopas y una Copa Chile. Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales”, señaló la Católica.

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