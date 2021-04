Kim Kardashian entra a la lista de multimillonarios de Forbes, gracias a su linea de cosméticos

Kim Kardashian se ha unido por primera vez al club de millonarios, la estrella de KUWTK entró oficialmente a la lista de Forbes como una de las personas más ricas del mundo, gracias al enorme éxito de sus líneas de maquillaje y modeladoras.

La revista estima que el patrimonio neto de Kardashian se ha disparado a mil millones de dólares, en comparación con los 780 millones de dólares que registró en octubre. Forbes dice que la línea de cosméticos de Kim, KKW Beauty y su marca SKIMS son una gran parte del aumento de la riqueza y marcaron el ingresó de Kim al listado.

Según su cuenta, KKW Beauty estaba generando alrededor de $ 100 millones anuales desde su lanzamiento en 2017, y cuando Kim vendió el 20% de su participación en la empresa al conglomerado de belleza Coty, eso le dejo como ganancia 200 millones. Forbes dice que la participación restante del 72% que todavía tiene en la compañía vale alrededor de $ 500 millones.

Luego está SKIMS su linea de modeladoras, que aún no ha revelado sus ganancias, pero se presume que está evaluada en 225 millones de dólares. El resto de sus ganancias provienen de inversiones inmobiliarias y su participación en Keeping up with the Kardashians.

Kim es la segunda miembro de su familia en entrar en la lista de las personas más ricas del mundo, la primera fue Kylie, quien gracias a su linea de cosméticos se convirtió en la billonaria más joven en entrar en el listado.